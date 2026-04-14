MC Torque vuelve a jugar por Sudamericana tras debut soñado

Tras un debut soñado, en dónde vencieron a Gremio por la mínima, MC Torque tendrá su primer encuentro fuera del país. Por la segunda fecha de la fase de grupo de la Copa Sudamericana, el ciudadano estará enfrentando a Palestino en Chile.
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El partido comenzará a las 21:30 horas y tendrá lugar en el Estadio La Cisterna de Santiago de Chile. El árbitro será el paraguayo Derlis Benítez quien estará acompañado por sus compatriotas Roberto Cañete y Nadia Weiler, mientras que el cuarto árbitro será el boliviano Javier Revollo. En el VAR estarán Ulises Mereles y Zulma Quiñones, también de Paraguay.
Posibles once de MC Torque y Palestino
El equipo chileno, dirigido por Cristian Muñoz viene de igualar sin goles ante Deportivo Riestra, y esta noche jugarán el primer partido en la historia de los torneos internaciones en su cancha.
El once que se perfila en Palestino sería con Sebastián Pérez; Ian Garguez, Vicente Espinoza, Enzo Roco, Dylan Zúñiga; Julián Fernández, Francisco Montes, Sebastián Gallegos, Jonathan Benítez; César Munder, Nelson Da Silva.
Por el lado del elenco ciudadano, lograron un triunfo histórico en su debut ante Gremio y buscarán dar un paso fundamental en el sueño por seguir en el torneo.
Marcelo Méndez saldría a la cancha con Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Pablo Siles, Franco Pizzichillo, Gonzalo Montes; Esteban Obregón, Ramiro Lecchini, Salomón Rodríguez.