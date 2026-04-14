MC Torque vuelve a jugar por Sudamericana tras debut soñado

El partido comenzará a las 21:30 horas y tendrá lugar en el Estadio La Cisterna de Santiago de Chile. El árbitro será el paraguayo Derlis Benítez quien estará acompañado por sus compatriotas Roberto Cañete y Nadia Weiler, mientras que el cuarto árbitro será el boliviano Javier Revollo. En el VAR estarán Ulises Mereles y Zulma Quiñones, también de Paraguay.