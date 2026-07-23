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Sociedad Drogas | Policía | Piedras Blancas

Operación Trinidad

Policía incautó más de 50 kg de drogas en Piedras Blancas

Operativo antidrogas permitió incautar 48 ladrillos de pasta base (41,440 kg) y 18 ladrillos de cocaína (16,715 kg). Buscan al responsable del centro de acopio.

Droga incautada en una vivienda de Piedras Blancas.

Droga incautada en una vivienda de Piedras Blancas.

 Ministerio del Interior
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Por Redacción Caras y Caretas

Una operación conjunta entre el Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía y la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo permitió la incautación de más de 50 kg de drogas (cocaína y pasta base) durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Piedras Blancas.

La requisa se dio en el marco de una investigación de la Fiscalía de Estupefacientes de 4º Turno, que dispuso la realización de un allanamiento en una vivienda utilizada como centro de acopio de estupefacientes, donde se realizaron tareas de inteligencia y vigilancia previas a la ejecución del operativo.

Droga incautada en el operativo

Durante el procedimiento se incautaron 48 ladrillos de pasta base, con un peso total de 41,440 kg, y 18 ladrillos de cocaína, con un peso de 16,715 kg.

También, se identificó como presunto responsable del centro de acopio a un hombre de 32 años, poseedor de antecedentes penales, quien no se encontraba en la vivienda al momento del allanamiento, pero permanece requerido por la Justicia.

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