Una operación conjunta entre el Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía y la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo permitió la incautación de más de 50 kg de drogas (cocaína y pasta base) durante un allanamiento realizado en una vivienda del barrio Piedras Blancas.
Operación Trinidad
Policía incautó más de 50 kg de drogas en Piedras Blancas
Operativo antidrogas permitió incautar 48 ladrillos de pasta base (41,440 kg) y 18 ladrillos de cocaína (16,715 kg). Buscan al responsable del centro de acopio.