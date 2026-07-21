Nacional: reunión clave, pedido de disculpas y ganarle a Tigre como único objetivo

En la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, antes del último entrenamiento de cara al partido ante los argentinos, llegaron 9 directivos a la concentración. Menos Gomensoro y Decournex todos estuvieron presentes. Hablaron Ricardo Vairo, Flavio Perchman, Alejandro Balbi y limaron asperezas. Hubo pedido de disculpas de las dos partes por los dichos de la última semana. Por el plantel habló el capitán Sebastián Coates y el técnico Jorge Bava. Se trató de unir, de sacar todas las cosas malas y empezar a levantar cabeza para lo que resta.

Una duda en el once inicial

En lo que respecta al encuentro de esta noche, Jorge Bava tiene una sola duda. El costarricense Francisco Calvo salió en el último partido con una molestia en su pie izquierdo y no está en las mejores condiciones. Se trató de un pequeño esguince y eso hace que este en duda para esta noche. El tico si o si quiere jugar, por tal motivo se lo esperará hasta último momento para ver la evolución.

Por otra parte, Agustín Dos Santos volverá a la titularidad y saldrá del equipo Nicolás Lodeiro. Pasando en limpio, el probable once de Nacional sería con Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Agustín Rogel o Francisco Calvo y Camilo Candido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos. Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera y Maxi Gómez. Es es muy probable equipo que para Jorge Bava para enfrentará a Tigre.

Va ser el primer en cuento oficial frente a Tigre. Solo se enfrentaron sos veces e. Amistosos en 1946 y 1979. El primero con victoria tricolor 6a3 y en el último ckn empate a 1a1.

Santiago Silva última incorporación en Nacional fue anotado en la lista de buena fe para la Copa pero hoy no será tenido en cuenta. Estuvo muy cerca de quedar en el banco de suplentes pero finalmente quedo fuera de la convocatoria. El que si está en la convocatoria es Juan Cruz de los Santos volverá al banco de suplentes, luego de que su pase se haya caído y de una pequeña lesión muscular, el puntero izquierdo tricolor vuelve a la convocatoria