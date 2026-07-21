Tigre derrota a Nacional que juega con diez por la expulsión de Zuculini

Nacional recibe en el Gran Parque Central a Tigre de Argentina, encuentro enmarcado en el repechaje de la Copa Sudamericana, que cuenta con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur. Los tricolores necesitan sumar para enderezar el pésimo momento futbolístico que atraviesa.
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En apenas dos minutos el partido se iba a quebrar. Un tiro libre desde la izquierda cayó en el área en dónde Barrionuevo bajó la pelota de cabeza para que Jalil Elías se encontrara sin marca ante el arco, sacando un remate fulminante que puso a Tigre delante del marcador.
Y el elenco argentino pegó en los dos momentos justos, en el amanecer y en el cierre del primer tiempo. En la última de la primera mitad, Ignacio Russo se hizo de la pelota en el vértice del área, se dio media vuelta y sacó un derechazo cruzado impresionante para ampliar distancias en el marcador.
La segunda mitrad, iba a tener de arranque, una nueva mala noticia para Nacional. A los 49 minutos, Zuculini le dio una dura patada a Martínez estando amonestado, el árbitro le mostró la segunda amarilla y dejó al tricolor con diez futbolistas.
Nacional
Alexis Martín Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates (45' Agustín Rogel), Francisco Calvo, Camilo Candido; Bruno Zuculini, Luciano Boggio, Agustín Dos Santos; Baltasar Barcia (45' Tomás Verón Lupi), Maximiliano Silvera (45' Pavel Núñez), Maxi Gómez.
DT: Jorge Bava
Tigre
Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Bruno Leyes (27' Martín Garay), Gonzalo Martínez; Santiago López, Ignacio Russo.
DT: Diego Dabove