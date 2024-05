Miles de uruguayos participaron de la Maratón de Montevideo

En la competencia de 42 kilómetros, los ganadores fueron Richard Sosa, en la rama masculina, y Lucía Laprovitera en la rama femenina. "La cantidad de gente en la llegada y la energía me dieron el empuje que me faltaba para llegar. Se disfrutó pila. Estaba la esperanza y el sueño de poder ganar antes de la carrera, pero la cabeza tiene que estar en la prueba. Me emocioné mucho porque es un sueño hecho realidad, a veces uno lo sueña y lo puede lograr", contó Laprovitera a la Confederación Atlética del Uruguay (CAU), según consiga El Observador.