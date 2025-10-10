Mundial: Gabón dio vuelta un partidazo y mantiene la ilusión

Continúa la clasificación de África para el Mundial, en la que ya son cuatro las selecciones que aseguraron su presencia; Marruecos, Túnez, Argelia y Egipto. Este viernes, se cerró la penúltima fecha de la fase de grupos y hay una gran lucha por los restantes lugares.
Senegal aplastó 5 a 0 a Sudán del Sur, y llega a la última fecha tres puntos arriba de RD Congo, que venció por la mínima a Togo. Senegal irá con Mauritana sabiendo que en caso de sumar clasifica, mientras que el Congo enfrentará a Sudán en busca del triunfo y una caída del líder.
El grupo C es el más parejo hasta el momento. Con un gol en el cierre, Benin venció a Ruanda 1 a 0, y gracias al empate sin goles de Sudáfrica ante Zimbaue, son los único líderes (dos puntos por sobre los sudafricanos). En la última fecha, Benin enfrenta a Nigeria sabiendo que si gana clasifica (Nigeria llega también con posibilidades), mientras que Sudáfrica será local ante Ruanda.
Gabón sigue ilusionado con hacer historia, remontó un partido épico con cuatro goles de Aubameyang para vencer a Gambia 4 a 3. Costa de Marfil aplastó a Seychells 7 a 0 y son los líderes del grupo F. En la última fecha, los marfileños que dependen de sí mismos, enfrentarán a Kenia, mientras que Gabón jugará ante Burundi obligado a ganar y esperar un traspié de Costa de Marfil.