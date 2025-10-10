Mundial: Gabón dio vuelta un partidazo y mantiene la ilusión

El grupo C es el más parejo hasta el momento. Con un gol en el cierre, Benin venció a Ruanda 1 a 0, y gracias al empate sin goles de Sudáfrica ante Zimbaue, son los único líderes (dos puntos por sobre los sudafricanos). En la última fecha, Benin enfrenta a Nigeria sabiendo que si gana clasifica (Nigeria llega también con posibilidades), mientras que Sudáfrica será local ante Ruanda.