La multinacional Uber anunció este viernes que reevaluará su operación en Uruguay y solicitó reuniones formales con el presidente de la República, Yamandú Orsi, y el intendente de Montevideo, Mario Bergara. La medida responde a la reciente aprobación por parte de la Junta Departamental de Montevideo (JDM) de un decreto que prohíbe a los taxis operar a través de aplicaciones de transporte privado a partir del 1° de enero de 2027.