En una primera parte de mucha lucha, intensidad, roces y tumultos entre los futbolistas, íbamos a tener que espera al cierre de la primera parte para una situación clara de gol. Desborde por izquierda de Evangelista, que se metió al área con un enganche brutal, el remate pegó en el palo y en el rebote no pudo mandarla a guardar gracias a yina buena respuesta de Muslera.

En el comienzo del segundo tiempo el partido se iba a abrir gracias a un gran desborde de Arthur por izquierda que centró para que Jhon Arias peinara en el primer palo, dejándole la pelota servida para Ramón Sosa que puso el primero para Palmeiras.

Ante el gol recibido y los cambios inmediatos de Medina, Estudiantes se despertó a base de empuje y tuvo una inmejorable posibilidad de igualar gracias a una chilena de Carrillo que contuvo muy bien el golero brasilero.

Minutos más tarde iba a aparecer el uruguayo Palacios quien mandó un gran centro para que apareciera Cetré en el segundo palo obligando a una muy buena intervención de Carlos Miguel.

Estudiantes de La Plata

Fernando Muslera; Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pirez (64' Tomás Palacios); Gastón Benedetti (56' Edwuin Cetré), Alexis Castro (82' Fabricio Pérez), Ezequiel Piovi, Eros Mancuso (56' Eric Meza); Tiago Palacios, Joaquín Tobio (82' Joaquín Correa), Guido Carrillo

DT: Alexander Medina

Palmeiras

Carlos Miguel; Gustavo Gómez, Murillo, Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Joaquín Piquerez (45' Arthur); Jhon Arias (82' Andreas Pereira), Ramón Sosa (76' Mauricio Magalhaes); José Manuel López (76' Vitor Roque).

DT: Abel Ferreira