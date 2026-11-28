También encontraron motivos para sentirse como en casa. La cercanía geográfica y los vínculos futboleros con Uruguay hicieron que muchos simpatizantes argentinos confraternizaran con hinchas de Peñarol, en una convivencia que le agregó otro condimento a la previa.

Del lado brasileño, los seguidores de Palmeiras también fueron llegando en gran número y aportaron el verde característico del equipo paulista a la geografía montevideana. El Verdao buscará sumar una nueva estrella continental a su historia, después de conquistar la Libertadores en 1999, 2020 y 2021. Esta última consagración tuvo un escenario muy especial: el propio Estadio Centenario, donde derrotó a Flamengo en la final.

Estudiantes, por su parte, intentará ampliar una historia copera que ya cuenta con cuatro Libertadores, obtenidas en 1968, 1969, 1970 y 2009. Para los platenses, la posibilidad de volver a levantar el máximo trofeo continental tiene un significado especial y explica buena parte de la expectativa que se respira entre sus simpatizantes.

Gran despliegue de seguridad en el Estadio Centenario

Mientras tanto, el Ministerio del Interior desplegó un amplio operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo del espectáculo. Hasta el momento, la previa transcurre en un clima de algarabía y convivencia, sin enfrentamientos entre las parcialidades.

Ni siquiera el intenso calor del sábado montevideano consigue apagar el entusiasmo. Los hinchas cantan, saltan, se fotografían y esperan. Algunos tienen su entrada para ingresar al Centenario; otros vivirán la final desde los alrededores, pero todos comparten la misma expectativa.

Por unas horas, Montevideo dejó de ser solamente la sede de una final para convertirse en el punto de encuentro de dos pasiones que mueven multitudes. El fútbol sudamericano ya está de fiesta y el Centenario se prepara para ser el escenario de una nueva página de su historia.