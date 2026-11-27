Laquidaín puso nuevamente en ventaja al conjunto negriazul en el tramo final del alargue, pero Racing consiguió llevar la definición a los penales, donde Liverpool terminó imponiéndose por 4-2.

La victoria le permitió al equipo dirigido por Jorge Fossati superar una semifinal que tuvo de todo y alcanzar la instancia decisiva del campeonato. Para Racing, dirigido por Cristian Chambián, quedó el sabor amargo de la eliminación después de una temporada en la que conquistó el Apertura y llegó por primera vez a esta instancia.

Liverpool disputará ahora las finales ante Peñarol, campeón de la Tabla Anual, en una serie que definirá al campeón uruguayo de 2026.

RACING:

Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazionis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban Da Silva, Juan Bosca, Álex Vázquez, Yuri Oyarzo; Sebastián Da Silva y Tomás Habib.

DT: Cristian Chambián

Liverpool:

Mathías Bernatene; Agustín Cayetano, Santiago Strasorier, Enzo Castillo; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro Degregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez y Ruben Bentancourt.

DT: Jorge Fossati

Arbitros: Javier Burgos, asistido por Martín Soppi y Horacio Ferreiro. Cuarto arbitro: Kevin Fontes. En el VAR, Christian Ferreyra y Nicolás Tarán.