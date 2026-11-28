La cumbre contará con la participación de gobiernos locales, organismos internacionales, instituciones nacionales, organizaciones sociales y entidades académicas. Además de las instancias plenarias, se desarrollarán visitas técnicas, seminarios y conversatorios destinados a compartir experiencias, identificar problemas comunes y promover iniciativas de cooperación con impacto en los territorios.

La apuesta es fortalecer el papel de las ciudades como actores centrales de la integración regional, capaces de generar políticas públicas desde la cercanía con sus comunidades y de construir respuestas colectivas frente a desafíos compartidos.

La migración, en el centro del debate territorial

Uno de los temas que tendrá un espacio específico durante la cumbre será la movilidad humana y el papel de las organizaciones sociales en la construcción de políticas migratorias.

El miércoles 2 de diciembre, de 10 a 12 horas, el Espacio Colón de la ciudad de Canelones será escenario del conversatorio «Hacia una gobernanza migratoria en clave territorial: construcción de espacios para la participación y la articulación entre sociedad civil y gobiernos locales».

La actividad buscará discutir cómo fortalecer la participación de las personas migrantes y sus organizaciones en el diseño de políticas públicas locales, así como mejorar la articulación entre los gobiernos y la sociedad civil.

A través de paneles temáticos se presentarán experiencias y buenas prácticas de cooperación, se analizarán las dificultades que enfrentan las administraciones locales para incorporar la participación ciudadana y se plantearán propuestas para avanzar hacia modelos de gestión más inclusivos.

El intercambio reunirá a integrantes de Mercociudades, representantes de gobiernos nacionales y locales, organizaciones sociales, instituciones académicas y organismos multilaterales.

La elección de la movilidad humana como uno de los asuntos centrales refleja un desafío cada vez más presente en las ciudades latinoamericanas: garantizar derechos, facilitar la integración y reconocer el aporte de las comunidades migrantes a la vida social, cultural y económica de los territorios.

Con la presidencia de Mercociudades, Canelones tendrá la oportunidad de proyectar estos debates a escala regional y contribuir a una agenda en la que la integración latinoamericana se traduzca en políticas concretas para sus habitantes.