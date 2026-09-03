Nacional derrotó a River Plate y sumó su primer triunfo en la Copa Uruguay

Nacional continúa por el camino de la victoria, luego de que en el marco de la Copa AUF Uruguay, los tricolores se impusieran por 3 a 2 ante River Plate. De esta manera, los dirigidos por Carreño sumaron su primer triunfo en este torneo.
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La primera mitad fue una lluvia de goles. Tiziano Correa con un zurdazo cruzado, abrió el tanteador para Nacional a los seis minutos, sin embargo, la alegría iba a durar poco porque a los pocos minutos, Matías Escobar con un tiro desde la puerta del área iba a poner todo igualado nuevamente.
A los 26 minutos Nacional iba a ponerse en ventaja tras una corrida de Verón Lupi por derecha que asistió a Luciano González que no tuvo más que empujarla al fondo de la red. Apenas tres minutos más tarde, Maximiliano Burruzo recibió de espaldas en el área tricolor, y con una media vuelta volvió a poner todo igualado.
Ya cuando se terminaba la primera parte, Damián Frascarelli dio un rebote que Tiziano Correa, volviendo a cumplir con la inexorable ley del ex, puso cifras definitivas para que Nacional se lleve el triunfo del Parque Saroldi.
River Plate
Damián Frascarelli; Tomás López, Facundo Pérez, Bruno Ferrarés, Lucas Camejo; Francisco Triver (67’ Cristian Techera), Alejandro García (45’ Felipe Chiapini), Clemente Pérez (45’ Tiago Correa); Francisco Sanchis (56’ Vitinho), Matías Escobar (67’ Inti López), Maximiliano Burruzo.
DT: Damián Santin
Nacional
Martín Arias; Nicolás Rodríguez, Agustín Rogel, Juan García, Camilo Cándido (45’ Román Clematte); Bruno Zuculini (45’ Luciano Rodríguez), Agustín Dos Santos (59’ Rubén Botta), Luciano González; Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez (45’ Alejandro Martínez), Tiziano Correa.
DT: Daniel Carreño