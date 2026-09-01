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Semana de Copa AUF Uruguay con los grandes saliendo a la cancha y el comienzo de la fase amateur

Peñarol enfrentará este miércoles a las 20:00 horas a Atenas en Maldonado, mientras que el jueves desde las 15:30, River Plate recibirá a Nacional.

River Plate recibirá a Nacional por la Copa AUF Uruguay.

River Plate recibirá a Nacional por la Copa AUF Uruguay.

 Dante Fernández / FocoUy
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Se puso en marcha una nueva semana de la Copa AUF Uruguay que se abrió con el gran empate 3 a 3 entre Fénix y Colón. Además, se destaca el comienzo de la fase amateur que tendrá a sus primeros clasificados.

En la fase eliminatoria del cuadro profesional, este martes habrá dos juegos además de lo que fue el empate 3 a 3 entre Colón y Fénix que se disputó en el Parque Palermo. Desde las 18:00 horas, Wanderers recibirá a Cerro en el Parque Viera mientras que 20:15 en el Estadio Charrúa, MC Torque será local ante Danubio.

Miércoles 2 de setiembre

  • 15:00 - Cerrito vs Deportivo Maldonado (Parque Maracaná)
  • 15:00 - Central Español vs Juventud (Parque Palermo)
  • 17:00 - Liverpool vs Boston River (Parque Viera)
  • 20:00 - Atenas vs Peñarol (Estadio Domingo Burgueño Miguel)

Jueves 3 de setiembre

  • 15:00 - Albion vs Progreso (Estadio Franzini)
  • 15:00 - Rentistas vs Plaza Colonia (Complejo Rentistas)
  • 15:30 - River Plate vs Nacional (Parque Saroldi)
  • 20:00 - Oriental vs Racing (Parque Palermo)

Fase amateur de la Copa Uruguay

La novedad esta semana, es el comienzo de la eliminatoria de la fase amateur de la Copa AUF Uruguay. Serán cuatro partidos a un sólo cruce, dónde en caso de haber empate, el ganador se conocerá mediante tiros penales.

Miércoles 2 de setiembre

  • 19:00 - Deutscher vs Deportivo Italiano (Complejo Rentistas)

Jueves 3 de setiembre

  • 15:00 - Rampla Juniors vs Lito (Estadio Olímpico)

Los otros dos partidos serán en las semanas siguientes. Terremoto ante Bella Vista será el miércoles 9 de setiembre a las 19:000 horas mientras que el martes 15 de setiembre desde las 19:00 horas, Durazno recibirá a Deportivo Colonia.

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