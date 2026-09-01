Semana de Copa AUF Uruguay con los grandes saliendo a la cancha y el comienzo de la fase amateur

En la fase eliminatoria del cuadro profesional, este martes habrá dos juegos además de lo que fue el empate 3 a 3 entre Colón y Fénix que se disputó en el Parque Palermo. Desde las 18:00 horas, Wanderers recibirá a Cerro en el Parque Viera mientras que 20:15 en el Estadio Charrúa, MC Torque será local ante Danubio.