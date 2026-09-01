Semana de Copa AUF Uruguay con los grandes saliendo a la cancha y el comienzo de la fase amateur

- 15:00 - Cerrito vs Deportivo Maldonado (Parque Maracaná)
- 15:00 - Central Español vs Juventud (Parque Palermo)
- 17:00 - Liverpool vs Boston River (Parque Viera)
- 20:00 - Atenas vs Peñarol (Estadio Domingo Burgueño Miguel)
Jueves 3 de setiembre
- 15:00 - Albion vs Progreso (Estadio Franzini)
- 15:00 - Rentistas vs Plaza Colonia (Complejo Rentistas)
- 15:30 - River Plate vs Nacional (Parque Saroldi)
- 20:00 - Oriental vs Racing (Parque Palermo)
Fase amateur de la Copa Uruguay
La novedad esta semana, es el comienzo de la eliminatoria de la fase amateur de la Copa AUF Uruguay. Serán cuatro partidos a un sólo cruce, dónde en caso de haber empate, el ganador se conocerá mediante tiros penales.
Miércoles 2 de setiembre
- 19:00 - Deutscher vs Deportivo Italiano (Complejo Rentistas)
Jueves 3 de setiembre
- 15:00 - Rampla Juniors vs Lito (Estadio Olímpico)
Los otros dos partidos serán en las semanas siguientes. Terremoto ante Bella Vista será el miércoles 9 de setiembre a las 19:000 horas mientras que el martes 15 de setiembre desde las 19:00 horas, Durazno recibirá a Deportivo Colonia.