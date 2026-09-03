Nacional juega por Copa AUF Uruguay mientras la directiva define al gerente deportivo

Pero también han existido contactos con Daniel Enriquez, un viejo conocido de la casa que ya estuvo en ese rol en Nacional y que actualmente trabajo en Colón, club de la Segunda División Profesional.

También existió una reunión con Leonardo Blanco, hijo de Juan Carlos "Cacho" Blanco, que trabajó de forma exitosa mucho tiempo en Albion y que actualmente es quien lidera el proyecto deportivo de la Academia FC, que está en la divisional D. Trabajó en la selección uruguaya entre 2024 y 2025.

La directiva también tuvo contactos con Fabian Coito (hoy trabajando en Wanderers) y Germán Brunati (con trabajo en Gimnasia y Esgrima La Plata).

Vairo y Giuria presentarán un informe en los próximos días en directiva, se seleccionará a dos para que luego se decida al elegido.

Equipo alternativo para la Copa AUF Uruguay

Después de un miércoles con mucha incertidumbre, finalmente el fútbol continúa por la fecha 2 de la Copa AUF Uruguay y esta confirmada la fecha 5 del clausura el próximo fin de semana.

La primera cita de Nacional es este jueves, cuando enfrente desde las 15:30 River Plate en el Parque Federico Saroldi por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay.

Aún no hay un equipo confirmado por Daniel Carreño, pero lo que si sabemos es que Pavel Núñez y Tomas Veron Lupi vuelven a la convocatoria luego de quedar afuera del clásico el finde semana pasado. También en la lista de convocados van a estar las nuevas incorporaciones: Nahuel Gelos y el argentino Alejandro Martínez.

Sin estar confirmado, podemos deducir por alguna información que nos llegó, que el probable once que pondría Carreño sería: Alexis Martin al arco; Luciano Rodríguez, Agustín Rogel, Agustín Rodríguez y Román Clematte; Bruno Zuculini, Juan García. Luciano González y Rubén Botta, Tomás Veron Lupi y Pavel Núñez.