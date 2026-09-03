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Deportes Nacional | Copa AUF Uruguay |

Candidatos

Nacional juega por Copa AUF Uruguay mientras la directiva define al gerente deportivo

Con equipo alternativo Nacional visita desde las 15:30 a River Plate en el Parque Saroldi por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay.

Pablo Álvarez es el principal candidato a ser el Gerente Deportivo de Nacional.

Pablo Álvarez es el principal candidato a ser el Gerente Deportivo de Nacional.
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Por Gastón García

La salidas de Sebastián Eguren y de Martín Ligüera de Nacional generaron que el club se replanteé realizar algunos cambios en el área deportiva, y por ello los dirigentes se han tomado un tiempo prudencial para tomar decisiones. La idea es que se busque contratar no solamente a un gerente deportivo sino también a una persona responsable de la logística y detalles organizativos del plantel.

El presidente Ricardo Vairo junto a Magdalena Giuria han dado pasos buscando el mejor perfil para definir finalmente quién será el gerente deportivo del equipo tricolor.

Pablo Álvaro continúa siendo la opción principal. Ya hubo un par de encuentros con el profesional que actualmente es el director deportivo de Boston River y que se ha destacado por los aciertos en las contrataciones del Sastre y con su buen ojo para buscar oportunidades de mercado.

Pero también han existido contactos con Daniel Enriquez, un viejo conocido de la casa que ya estuvo en ese rol en Nacional y que actualmente trabajo en Colón, club de la Segunda División Profesional.

También existió una reunión con Leonardo Blanco, hijo de Juan Carlos "Cacho" Blanco, que trabajó de forma exitosa mucho tiempo en Albion y que actualmente es quien lidera el proyecto deportivo de la Academia FC, que está en la divisional D. Trabajó en la selección uruguaya entre 2024 y 2025.

La directiva también tuvo contactos con Fabian Coito (hoy trabajando en Wanderers) y Germán Brunati (con trabajo en Gimnasia y Esgrima La Plata).

Vairo y Giuria presentarán un informe en los próximos días en directiva, se seleccionará a dos para que luego se decida al elegido.

Equipo alternativo para la Copa AUF Uruguay

Después de un miércoles con mucha incertidumbre, finalmente el fútbol continúa por la fecha 2 de la Copa AUF Uruguay y esta confirmada la fecha 5 del clausura el próximo fin de semana.

La primera cita de Nacional es este jueves, cuando enfrente desde las 15:30 River Plate en el Parque Federico Saroldi por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay.

Aún no hay un equipo confirmado por Daniel Carreño, pero lo que si sabemos es que Pavel Núñez y Tomas Veron Lupi vuelven a la convocatoria luego de quedar afuera del clásico el finde semana pasado. También en la lista de convocados van a estar las nuevas incorporaciones: Nahuel Gelos y el argentino Alejandro Martínez.

Sin estar confirmado, podemos deducir por alguna información que nos llegó, que el probable once que pondría Carreño sería: Alexis Martin al arco; Luciano Rodríguez, Agustín Rogel, Agustín Rodríguez y Román Clematte; Bruno Zuculini, Juan García. Luciano González y Rubén Botta, Tomás Veron Lupi y Pavel Núñez.

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