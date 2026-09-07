Golpazo
"Preocupación, frustración y tensión": las palabras de Carreño tras el 2-2 ante Juventud
Nacional lo ganaba y en la última jugada del partido Juventud se lo empató. El tricolor dejó dos puntos de enorme importancia.
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Nacional lo ganaba y en la última jugada del partido Juventud se lo empató. El tricolor dejó dos puntos de enorme importancia.
Caras y Caretas Diario
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En un mal primer tiempo de Nacional y con un Juventud de Las Piedras que manejo bien la pelota y generó dificultades al tricolor. Carreño metió un equipo muy parecido al que ganó la semana pasada en el clásico, con la variante de Juan Cruz De los Santos por Rodrigo Martínez. Pero el equipo no jugó de la misma manera. No tuvo en esos primeros 45 minutos la intensidad que tuvo hace 6 días atrás. Obviamente el ambiente, el rival era otro. Entró desorientado el equipo y a los 3 minutos ya iba perdiendo, luego de un pase largo que Bruno Larregui aprovechó para poner el 1 a 0 a favor de la visita.
Rápidamente y en base a empuje, 6 minutos después Lucas Rodríguez puso el empate y así se fue el primer tiempo.
Para el segundo tiempo Nacional metió dos cambios. Coates lesionado dejó su lugar a Rogel y Rodrigo Martínez ingresó por Juan Cruz y el equipo de Carreño emparejó el partido.
Nacional pasó a ganar con un gol del costarricense Calvo, pero en la última jugada del partido y luego de una distracción, Juventud lo empató. Fue un golpe letal para el tricolor.
A la salida Daniel Carreño se notó preocupado por la perdida de puntos: "Me voy con preocupación y frustración. Se nos escapó en los detalles y en lo tenso que estamos jugando, eso nos está perjudicando y mucho”, dijo el entrenador.
"El equipo no se soltó. No tenemos margen de error en las tablas y eso nos tiene tensos. Uno trata de descontracturar y dar herramientas para jugar más sueltos, pero todos los partidos van a ser así”, aseguró.
“Hay un cambio de actitud elocuente, pero a veces no podemos sacarnos esa tensión y ese puñal que tenemos detrás por el poco margen que hay. A medida que pasan los partidos y no encontrás la solución, es preocupante. Ahora por primera vez vamos a tener una semana entera para laburar en lo táctico”.