"Preocupación, frustración y tensión": las palabras de Carreño tras el 2-2 ante Juventud

Para el segundo tiempo Nacional metió dos cambios. Coates lesionado dejó su lugar a Rogel y Rodrigo Martínez ingresó por Juan Cruz y el equipo de Carreño emparejó el partido.

Nacional pasó a ganar con un gol del costarricense Calvo, pero en la última jugada del partido y luego de una distracción, Juventud lo empató. Fue un golpe letal para el tricolor.

"Preocupación y frustración"

A la salida Daniel Carreño se notó preocupado por la perdida de puntos: "Me voy con preocupación y frustración. Se nos escapó en los detalles y en lo tenso que estamos jugando, eso nos está perjudicando y mucho”, dijo el entrenador.

"El equipo no se soltó. No tenemos margen de error en las tablas y eso nos tiene tensos. Uno trata de descontracturar y dar herramientas para jugar más sueltos, pero todos los partidos van a ser así”, aseguró.

“Hay un cambio de actitud elocuente, pero a veces no podemos sacarnos esa tensión y ese puñal que tenemos detrás por el poco margen que hay. A medida que pasan los partidos y no encontrás la solución, es preocupante. Ahora por primera vez vamos a tener una semana entera para laburar en lo táctico”.