La victoria ante Cerro Largo en el Gran Parque Central por 2 a 1, calmó las aguas en Nacional luego de haber dejado dos puntos el fin de semana anterior. El tricolor ahora se enfoca en los últimos 15 puntos del Clausura para defender con uñas y dientes el liderazgo de la Tabla Anual.
Poniendo "paños fríos"
Nacional "cierra filas" y por ahora habla solo el presidente
Los integrantes de la dirigencia coincidieron en que la exposición mediática no ha sido beneficiosa para el club en las últimas semanas.