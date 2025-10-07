Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | dirigencia | presidente

Poniendo "paños fríos"

Nacional "cierra filas" y por ahora habla solo el presidente

Los integrantes de la dirigencia coincidieron en que la exposición mediática no ha sido beneficiosa para el club en las últimas semanas.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo.

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
La victoria ante Cerro Largo en el Gran Parque Central por 2 a 1, calmó las aguas en Nacional luego de haber dejado dos puntos el fin de semana anterior. El tricolor ahora se enfoca en los últimos 15 puntos del Clausura para defender con uñas y dientes el liderazgo de la Tabla Anual.

Sin embargo, al hincha de Nacional el funcionamiento del equipo y algunas individualidades no lo terminan de convencer. "Dirigentes no jueguen con la gente”, cantó un sector de la Tribuna Abdón Porte ante Cerro Largo, algo exaltada.

El ambiente estaba tenso. O al menos era atípico para un equipo que sigue líder de la Tabla Anual y que, como dijo el vicepresidente Flavio Perchman, “si un marciano bajara” y reparara en su presente, probablemente “pensaría que está quinto o sexto”.

El resultado tapó todo. A lo mejor los hinchas no se fueron del todo conformes; pero al menos reaccionaron al triunfo con aplausos para los jugadores.

El presidente tiene la palabra

La calma se trasladó hasta la directiva, que este lunes tuvo una sesión de casi dos horas, en la que el presidente Ricardo Vairo pidió "cerrar filas" y poner “paños fríos” al momento actual para no dar ningún paso en falso.

Según publica Ovación, los integrantes de la dirigencia coincidieron en que la exposición mediática no ha sido beneficiosa para el club en las últimas semanas.

Si bien “no se bajó la orden de no conceder más entrevistas”, la idea de esta semana en Nacional es que públicamente solo hable el presidente Vairo. “Fue una reunión muy productiva”, resumieron desde el club.

Pasó la semana revolucionada en Nacional y, con un presente deportivo favorable, los dirigentes apelan a bajar la pelota al piso. Aquello que dijo Perchman hace ya varios meses: “hablar menos y hacer más” parece ser el camino.

