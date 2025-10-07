Nacional "cierra filas" y por ahora habla solo el presidente

El resultado tapó todo. A lo mejor los hinchas no se fueron del todo conformes; pero al menos reaccionaron al triunfo con aplausos para los jugadores.

El presidente tiene la palabra

La calma se trasladó hasta la directiva, que este lunes tuvo una sesión de casi dos horas, en la que el presidente Ricardo Vairo pidió "cerrar filas" y poner “paños fríos” al momento actual para no dar ningún paso en falso.

Según publica Ovación, los integrantes de la dirigencia coincidieron en que la exposición mediática no ha sido beneficiosa para el club en las últimas semanas.

Si bien “no se bajó la orden de no conceder más entrevistas”, la idea de esta semana en Nacional es que públicamente solo hable el presidente Vairo. “Fue una reunión muy productiva”, resumieron desde el club.

Pasó la semana revolucionada en Nacional y, con un presente deportivo favorable, los dirigentes apelan a bajar la pelota al piso. Aquello que dijo Perchman hace ya varios meses: “hablar menos y hacer más” parece ser el camino.