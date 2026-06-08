Nueva edición del programa Accesos para promover inserción laboral de personas vulnerables

“Accesos es un programa socioeducativo laboral, decretado por ley, en el que las personas reciben una prestación mensual, capacitación a través de INEFOP y desarrollan tareas en instituciones públicas de acuerdo a su perfil”, explicó Rodríguez.

Más organismos y mayor acompañamiento

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de los organismos habilitados para derivar participantes. Además del MIDES, podrán hacerlo instituciones como INAU, ANEP, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Canelones.

Según Rodríguez, el objetivo es fortalecer el acompañamiento durante todo el proceso de reinserción laboral y social, generando una red de apoyo más amplia para los beneficiarios.

El programa está dirigido a personas mayores de 18 años y menores de 65, que no cuenten con aportes vigentes ni hayan participado anteriormente de la iniciativa. Para este año se prevé la incorporación de 312 participantes en todo el departamento.