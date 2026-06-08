Nueva edición del programa Accesos para promover inserción laboral de personas vulnerables

El programa Accesos, desarrollado por la Intendencia de Canelones junto al MIDES, beneficiará a 312 personas en el departamento mediante capacitación, experiencia laboral y acompañamiento social durante siete meses.
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Caras y Caretas Diario
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El Gobierno de Canelones y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) lanzaron esta semana la edición 2026 del programa Accesos, una herramienta socioeducativa que busca facilitar la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad a través de formación, experiencia práctica y acompañamiento social.
La directora departamental del MIDES en Canelones, Natalia Rodríguez, informó que durante estos días se están realizando jornadas de presentación en distintas localidades del departamento, donde los participantes firman su compromiso de integración al programa y reciben información sobre su funcionamiento.
“Accesos es un programa socioeducativo laboral, decretado por ley, en el que las personas reciben una prestación mensual, capacitación a través de INEFOP y desarrollan tareas en instituciones públicas de acuerdo a su perfil”, explicó Rodríguez.
Más organismos y mayor acompañamiento
Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación de los organismos habilitados para derivar participantes. Además del MIDES, podrán hacerlo instituciones como INAU, ANEP, el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Canelones.
Según Rodríguez, el objetivo es fortalecer el acompañamiento durante todo el proceso de reinserción laboral y social, generando una red de apoyo más amplia para los beneficiarios.
El programa está dirigido a personas mayores de 18 años y menores de 65, que no cuenten con aportes vigentes ni hayan participado anteriormente de la iniciativa. Para este año se prevé la incorporación de 312 participantes en todo el departamento.