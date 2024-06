Nacional: hay un nombre que toma fuerza para ser el nuevo entrenador

Otros nombres

Hay otros nombres que siguen siendo considerados por los dirigentes y el área deportiva, pero hoy no están en la primera línea. Ellos son Daniel Carreño y Martín Lasarte, ambos con pasado tricolor y Pablo Marini, acutal entrenador de Montevideo City torque. También algunos pusieron arriba de la mesa elnombre de Gustavo Munúa, quien está libre.

A su vez estuvo sobre la mesa un entrenador uruguayo que está en el extranjero, pero económicamente es inviable para Nacional.

Balbi se toma su tiempo

Este martes habló el presidente de Nacional Alejandro Balbi en rueda de prensa. No anunció al próximo entrenador y confirmó que este fin de semana dirigirá Rafael García ante Liverpool por la segunda fecha del Intermedio.

"Estamos trabajando a destajo, sin descanso, 24/7. No es fácil porque en el tema del fútbol, lo más difícil es acompasar los tiempos. Cuando vos querés a un jugador o un entrenador, y está con contrato, o está con otra opción más seductora, no es fácil hacer coincidir los tiempos. Esas son las dificultades que tenemos. La hinchada que se quede tranquila, que estamos haciendo los mayores esfuerzos para lograr que el buzo de entrenador tenga nombre y apellido cuanto antes", dijo el presidente albo.

"Nosotros nos vamos a tomar el tiempo que creamos necesario. Me hubiera encantado llegar a esta cita con el nombre del sucesor del ‘Chino’ pero realmente no lo tenemos. No voy a hablar de nombres propios, me parece una falta de respeto, salvo capaz que en un caso puntual que se ha manejado. Pero no voy a hablar de gente que tiene trabajo en otros equipos. Estamos buscando entrenador, no nos ponemos un plazo, pero sí queremos hacerlo cuanto antes", aseguró Balbi.

Y continuó: "Ser entrenador de Nacional no es fácil, no es para cualquiera ponerse el buzo, pararse frente a la Delgado y dirigir a Nacional. Muchos entrenadores sí tienen quizás el paso por el club, conocer la interna, conocer Los Céspedes. Otros hacen carrera en cuadros en desarrollo o en el exterior y con eso se ganan un crédito. Estamos tratando de buscar un entrenador que calce esos puntos. Un entrenador que sea capaz de salir campeón del Intermedio, ir a una final o dos finales con San Pablo que tenemos en agosto, que son los partidos más importantes que tenemos en los últimos años, para pasar a cuartos de final y por el tema del Mundial de Clubes. Y ganar el Uruguayo, que está intacto, tampoco estamos tan lejos de Peñarol que es el puntero. Tratamos de buscar un entrenador, dentro de una corta gama de entrenadores que hay, porque no es muy amplia. No es sencillo tomar decisiones con respecto al entrenador. En el fútbol uruguayo tenés que recortar algunos candidatos que quizás en otro momento podés experimentar, como puede ser a principio de año, o cuando tenés el título de campeón. Pero hoy es un momento de urgencia. Se necesita un entrenador, como se dice vulgarmente, que nos saque la castañas del fuego".