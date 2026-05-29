Nacional y MC Torque conocieron sus rivales en la Sudamericana

El ganador de este cruce, se enfrentará en octavos de final a MC Torque, por lo que podría haber cruce de equipos uruguayos en esa instancia del torneo.

Cruce de repechaje

Universidad Central vs Santos

Lanus vs Cienciano

Santa Fé vs Caracas

Nacional vs Tigre

Boca Juniors vs O'Higgins

Independiente Medellín vs Vasco

Sporting Cristal vs RB Bragantino

Bolívar vs Grêmio

Copa Libertadores

Este viernes, también se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que tras finalizar la fase de grupos, no contará con participación de equipos uruguayos en la instancia final. La final será en el Estadio Centenario.