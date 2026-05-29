Nacional y MC Torque conocieron sus rivales en la Sudamericana

Este viernes, en la sede de la CONMEBOL ubicada en la ciudad de Luque en Paraguay, se realizaron los sorteos de octavos de final tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana en dónde Nacional y MC Torque tendrán participación.
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Finalizadas las fases de grupo de ambos torneos, quedaron definidos los encuentros de repechaje de la Sudamericana. Esta instancia se estableció por un orden dónde el mejor tercero de la Libertadores se emparejaron con el peor segundo de la Sudamericana y así sucesivamente.
De esta manera, Nacional se enfrentará en el repechaje a Tigre de Argentina. La ida de este encuentro será en el Gran Parque Central en la semana del 21 al 23 de julio, mientras que la semana siguiente será la revancha en el Estadio José Dellagiovanna de Victoria.
El ganador de este cruce, se enfrentará en octavos de final a MC Torque, por lo que podría haber cruce de equipos uruguayos en esa instancia del torneo.
Cruce de repechaje
- Universidad Central vs Santos
- Lanus vs Cienciano
- Santa Fé vs Caracas
- Nacional vs Tigre
- Boca Juniors vs O'Higgins
- Independiente Medellín vs Vasco
- Sporting Cristal vs RB Bragantino
- Bolívar vs Grêmio
Copa Libertadores
Este viernes, también se realizó el sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores, que tras finalizar la fase de grupos, no contará con participación de equipos uruguayos en la instancia final. La final será en el Estadio Centenario.
- Estudiantes vs Universidad Católica
- Rosario Central vs Corinthians
- Cruzeiro vs Flamengo
- Deportes Tolima vs Independiente del Valle
- Mirassol vs Liga de Quito
- Palmeiras vs Cerro Porteño
- Platense vs Coquimbo Unido
- Fluminense vs Independiente Rivadavia