Nacional por llegar a la final de la Copa de La Liga con el regreso de varios futbolistas

Nacional enfrentará este jueves a Progreso desde la hora 20:30 en el Estadio Centenario por las semifinales de la primera edición de la Copa de la Liga AUF. La novedad es que el tricolor colocará para enfrentar al gaucho algunos jugadores del plantel principal, desplazando a varios juveniles al banco de suplentes.
Según se supo, el equipo que pararía Jadson Viera sería con Ignacio Suárez; Nicolás Rodríguez, Paolo Calione, Tomás Viera y Juan Pablo Patiño; Agustín Dos Santos, Luciano González, Baltasar Barcia, Tomas Verón Lupi, Rodrigo Martínez y Christian Ebere.
Los titulares ganaron
Siguiendo con la preparación de cara a lo que será la final de la Supercopa el próximo 1° de febrero, Nacional hizo fútbol este miércoles con su equipo principal en el Gran Parque Central. El tricolor jugó ante Defensor Sporting dos tiempos, el primero de 45 minutos y el segundo de 40.
En el primer entrenamiento, Jadson Viera colocó a Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.
En el segundo chico, los suplentes ganaron 2 a 0 con goles de Nicolás Lodeiro y Emiliano Ancheta.
El equipo principal sigue sumando minutos de cara a lo que va ser el próximo clásico por la final de la Supercopa.
El sábado con Deportes Concepción
El próximo sábado a las 21 horas en el Gran Parque Central Nacional presentará su plantel ante la hinchada cuando enfrente a Deportes Concepción por la serie Río de la Plata. Ahí se verá por primera vez a Maximiliano Silvera con la camiseta tricolor y seguramente tenga algunos minutos en el partido.
En las últimas horas habló el presidente de Ricardo Vairo en el programa Pasión Tricolor y se refirió a las posibles llegadas de Agustín Rogel y César Araújo.
“Seguimos esperando la respuesta de Rogel ya que está solucionando su salida de Hertha Berlín. Flavio está muy confiado en que César Araujo va a responder afirmativamente".
El presidente también se refirió a la posible salida de Christian Oliva. "Jadson quiere que Oliva asegure que se queda al menos hasta el clásico. Lo de Oliva se alargó más se lo que esperábamos. Todavía no tenemos confirmación"