Nacional por llegar a la final de la Copa de La Liga con el regreso de varios futbolistas

En el primer entrenamiento, Jadson Viera colocó a Luis Mejía; Juan de Dios Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva, Juan Cruz de los Santos; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

En el segundo chico, los suplentes ganaron 2 a 0 con goles de Nicolás Lodeiro y Emiliano Ancheta.

El equipo principal sigue sumando minutos de cara a lo que va ser el próximo clásico por la final de la Supercopa.

El sábado con Deportes Concepción

El próximo sábado a las 21 horas en el Gran Parque Central Nacional presentará su plantel ante la hinchada cuando enfrente a Deportes Concepción por la serie Río de la Plata. Ahí se verá por primera vez a Maximiliano Silvera con la camiseta tricolor y seguramente tenga algunos minutos en el partido.

En las últimas horas habló el presidente de Ricardo Vairo en el programa Pasión Tricolor y se refirió a las posibles llegadas de Agustín Rogel y César Araújo.

“Seguimos esperando la respuesta de Rogel ya que está solucionando su salida de Hertha Berlín. Flavio está muy confiado en que César Araujo va a responder afirmativamente".

El presidente también se refirió a la posible salida de Christian Oliva. "Jadson quiere que Oliva asegure que se queda al menos hasta el clásico. Lo de Oliva se alargó más se lo que esperábamos. Todavía no tenemos confirmación"