Nacional: no hay tiempo para lamentarse y Lasarte ya piensa en el clásico

Finalizado el partido, el entrenador hizo una autocrítica fuerte y asumió la responsabilidad por los tres puntos perdidos.

"El resultado se ajustó a lo que ocurrió. Sobre todo en el primer tiempo nos costó mucho generar juego y pasarle la pelota a un compañero. En el segundo tiempo intentamos refrescar, el equipo estaba espeso. Los cambios lograron modificar, pero un poquito. El trámite fue más parejo pero no conseguimos enganchar alguna situación clara, más allá de alguna aproximación".

Lasarte fue consultado sobre si el equipo extrañó demasiado a Nicolás López y fue contundente: "No quiero cargarle la mochila a alguien en particular. Siempre el partido debut, tomando en cuenta lo que nos había pasado, eso genera mucha euforia, que a veces es difícil manejarla, nosotros somos responsables de esa situación, lo advertimos nosotros y los jugadores más experientes. Pero se notó. En el primer tiempo el equio estaba espeso, en otro ritmo, ni competimos, nos costó incluso el balón dividido, cosa que en el segundo tiempo estuvo más pareja"

Saobre la posibilidad de que en el clásico esté el chileno Eduardoa Vartas, el entrenador dijo lo siguiente: "Lo mismo que habíamos hablado en estos días anteriores. La idea era que llegara en condiciones para ese partido, no va a llegar para 90 minutos, pero calculo que para el banco va a llegar. El martes vamos a hacer fútbol con los que no han competido o hicieron pocos minutos, para darle más rodaje ".

Diego Herazo y el Diente estarían hablitiados

"Yo no sé si el martes vamos a tener esa notificación, va a ser durante el propio martes. La idea es hacer fútbol en la mañana con los que no compitieron o lo hicieron pocos minutos, entre ellos van a estar los dos, siempre pensando en la idea de que van a poder estar. El martes de noche o miércoles vamos a saber algo más".

Después de una gran victoria, viene bajón y eso se notó en Nacional. "El día que alguien tenga una explicación para eso, va a ganar mucho dinero. No le pasa solo a Nacional, le pasó al Real Madrid el otro día. Les pasa a todos. No es frecuente, pero a veces te pasa. Lamentablemente nos ocurrió hoy (ayer). No es excusa, teníamos que haber encontrado otras herramientas", sentenció Lasarte.