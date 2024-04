Nacional: pasaron 8 años y 33 clásicos sin que le cobren un penal

¿Que tiene de malo pensara usted? Los árbitros, sean los 4 del campo de juego y todo el equipo VAR, no deben "tener contacto" con cualquier representante de los equipos y mucho menos con un presidente.

Luego a los 21 minutos llega la jugada más polémica de toda la tarde. Tras un pase de Pereyra a Gonzalo Carneiro, el jugador aurinegro Camilo Mayada, le pega no una, sino dos veces al delantero de Nacional que iba muy bien perfilado como para poder anotar.

En esa jugada el primer error arbitral en no sancionar penal. Segundo error y otra "suspicacia", es el audio del VAR. "El que arrastra el pie es el jugador de Nacional para adelante, pero no hay ningún golpe. El juega el balón y arrastra el pie. No hay ningún golp,e el juega el balón y deja pie. Maty esta todo chequeado. El jugador blanco luego de jugar el balón arrastra el pie y luego lo da contra el piso ¿OK? Y después exagera la caída".

El VAR no puede decirle si es o no cobrable una falta. La herramienta VAR esta para ayudar a los árbitros y ante dudas decirle que la vaya a observar. Eso es lo primero que tendría que haber hecho el equipo del VAR. Era una falta totalmente revisable ya que en las imágenes se ve claramente que Mayada le pega no una sino dos veces al delantero tricolor.

Otro de los aspectos que llamó la atención pero debido a la jugada del penal paso desapercibido es la cantidad de faltas que hubieron y las tarjetas amarillas que tuvo cada equipo. Los dos equipos hicieron 11 faltas cada uno, pero el dato más llamativo es la cantidad de tarjetas amarillas de un lado y del otro. Peñarol solo recibió una amarilla, mientas qué Nacional recibió 6.

Nacional le retiró la confianza

La directiva de Nacional se reunió este lunes, con el objetivo de tomar acciones con respecto a su malestar tras el arbitraje del clásico, y resolvió que le pedirá al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, la remoción del colegio de árbitros.

A través de una carta formal que redactará el secretario general del club, Pablo Durán, el tricolor le solicitará a Alonso modificaciones en la estructura arbitral, en un plazo “medianamente razonable”, retirando justamente su confianza a esta.

“Hemos resuelto, por unanimidad de la comisión directiva, enviarle una nota al presidente de la AUF, el economista Ignacio Alonso, en la que, entre otras cosas, le retiramos la confianza a toda la estructura arbitral, a la comisión de árbitros específicamente, dejando de lado al miembro político”, comenzó contando Balbi a los medios de prensa presentes una vez finalizada la reunión.

“Le exigimos al presidente de la AUF, que es el máximo responsable en la estructura arbitral, que haga todas las remociones, sustituciones y reformulaciones en un plazo medianamente razonable”, agregó el directivo.

Más tarde, expresó: “Vamos a apostar a la sabiduría e inteligencia política que tiene el presidente de la AUF. Él sabrá los cambios que tendrá que hacer. Si seguimos haciendo las mismas cosas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Entendemos que deben producirse profundos cambios para que no sucedan estas situaciones que Nacional las ve como repetitivas”.