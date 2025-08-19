Nacional podría perder dos jugadores para la sexta fecha ante Racing

La autocrítica del plantel

Luego del partido ante Progreso, los jugadores de Nacional volvieron hablar con la prensa, luego de haber tomado la medida hace casi 3 meses.

En este caso el que hablo fue el capitán, Sebastián Coates, quien hizo una autocrítica de la derrota clásica y del momento del equipo. "No tenemos que esconder que fue una semana complicada. Es normal que pase esto en un equipo tan grande como Nacional, cuando se pierde de la manera en que perdimos. Todos hicimos esa autocrítica de que no puede volver a pasar, independientemente de quién esté dentro de la cancha. La forma en que jugamos no nos representó como equipo ni como grupo. Lo más importante era ganar y demostrar que el equipo estaba golpeado pero está bien. Eso es lo mejor y lo demostramos en el partido. Después de ir empatando 1-1, otros momentos, otros equipos, otros grupos, quizás bajaban. La verdad que se vio que quisimos. Todavía nos falta, es lógico, pero estamos por el buen camino", aseguró Coates.

El capitán se refirió también, sobre la charla con los dirigentes: "Ya lo dijeron, ya hablamos mucho entre nosotros también, en hacer autocrítica. Hoy en día ya estamos mirando para adelante. Vamos a hacer todo lo posible para ser campeones que es el objetivo que tenemos. Las charlas que tuvimos y las cosas que hablamos quedan dentro del grupo, también con el cuerpo técnico. Ahora a encarar el futuro para ganar", aseguró.

Coates también fue consultado sobre si salir campeón, borra los dos clásicos perdidos: "Yo no sé si es borrar la imagen. Obviamente nosotros sabemos que en ciertos momentos hemos fallado, como jugadores y como equipo. Pero en Nacional siempre el objetivo es ser campeón. Entonces, sería malo decir que hay que borrar una imagen cuando queda mucho campeonato. Tenemos que salir a ganar", sentenció el capitán.