Aerolíneas Argentinas criticó a Peñarol pero "festejó" actitud de hinchas argentinos

La polémica surgió a raíz de un video que el propio club publicó en sus redes sociales, donde se ve a los futbolistas de Peñarol cantando de forma eufórica “La Copa Libertadores es mi obsesión”. En las imágenes, se observa a varios jugadores, entre ellos Maximiliano Olivera, saltando sobre los asientos, mientras otros golpeaban las ventanillas y movían el mobiliario de la cabina.