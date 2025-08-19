Aerolíneas Argentinas emitió una fuerte crítica contra la delegación del club Peñarol tras su vuelo chárter de Montevideo a Buenos Aires el pasado domingo. La aerolínea expresó su descontento con el comportamiento de los jugadores, que consideró inapropiado y contrario a las normas de seguridad.
Doble vara
Aerolíneas Argentinas criticó a Peñarol pero "festejó" actitud de hinchas argentinos
Aerolíneas Argentinas criticó al plantel de Peñarol que voló a Bs. As, pero festejó cuando hinchas argentinos hicieron lo mismo durante un vuelo para ver a su selección en la final del mundo.