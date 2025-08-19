Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Peñarol | Buenos Aires |

Doble vara

Aerolíneas Argentinas criticó a Peñarol pero "festejó" actitud de hinchas argentinos

Aerolíneas Argentinas criticó al plantel de Peñarol que voló a Bs. As, pero festejó cuando hinchas argentinos hicieron lo mismo durante un vuelo para ver a su selección en la final del mundo.

Por Redacción de Caras y Caretas

Aerolíneas Argentinas emitió una fuerte crítica contra la delegación del club Peñarol tras su vuelo chárter de Montevideo a Buenos Aires el pasado domingo. La aerolínea expresó su descontento con el comportamiento de los jugadores, que consideró inapropiado y contrario a las normas de seguridad.

La polémica surgió a raíz de un video que el propio club publicó en sus redes sociales, donde se ve a los futbolistas de Peñarol cantando de forma eufórica “La Copa Libertadores es mi obsesión”. En las imágenes, se observa a varios jugadores, entre ellos Maximiliano Olivera, saltando sobre los asientos, mientras otros golpeaban las ventanillas y movían el mobiliario de la cabina.

A través de su cuenta oficial, Aerolíneas Argentinas respondió al video con un mensaje contundente: "Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte".

Se lo que hiciste en un vuelo pasado

La publicación se ha hecho viral, con muchos comentarios de usuarios argentinos criticando a los jugadores de Peñarol. Sin embargo, esta reacción contrasta con la actitud de la misma aerolínea en 2022, cuando festejó la pasión de los hinchas argentinos que viajaban al Mundial de Catar, quienes también se comportaron de manera eufórica en los vuelos.

