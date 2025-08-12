Detuvieron al último hincha de Nacional prófugo del altercado en Toledo

El episodio involucró a seis personas: dos murieron en el enfrentamiento, un joven de 25 años fue condenado a 22 meses de prisión mediante un proceso abreviado por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, y otros dos adultos, de 21 y 28 años, están detenidos y serán condenados también mediante proceso abreviado. Este mecanismo judicial implica que los imputados reconocen su participación en los hechos a cambio de una reducción en la pena que podrían recibir en un juicio.