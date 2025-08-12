Hacete socio para acceder a este contenido

Nacional | Peñarol

Avanza la investigación

Detuvieron al último hincha de Nacional prófugo del altercado en Toledo

La Justicia definirá este martes el futuro de los cuatro hinchas de Nacional que participaron del intento de robo de una bandera de Peñarol en Toledo, hecho que tuvo un trágico desenlace.

El episodio involucró a seis personas: dos murieron en el enfrentamiento, un joven de 25 años fue condenado a 22 meses de prisión mediante un proceso abreviado por rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, y otros dos adultos, de 21 y 28 años, están detenidos y serán condenados también mediante proceso abreviado. Este mecanismo judicial implica que los imputados reconocen su participación en los hechos a cambio de una reducción en la pena que podrían recibir en un juicio.

Este martes a partir de las 16 horas está prevista la audiencia judicial en la que se definirán los procesos abreviados. Además, está a disposición de la Fiscalía un adolescente de 17 años, cuya causa está siendo investigada por la Fiscalía de Adolescentes.

El caso Toledo

El incidente se originó cuando un grupo de seis hinchas de Nacional, armados y en motos, intentaron robar una bandera de Peñarol que estaba colgada en lafachada de una vivienda del barrio Toledo, donde se encontraban hinchas de Peñarol que se habían reunido a ver el clásico.

Al ver que los hinchas de Nacional ingresaron al domicilio armados, uno de los locatarios—policía de 24 años que se encontraba fuera de servicio— realizó varios disparos que provocaron la muerte de dos parciales de Nacional.

El policía continúa en libertad mientras se realizan las pericias correspondientes.

