En las últimas horas fue arrestado un hombre de 28 años, último hincha de Nacional que permanecía prófugo tras el violento enfrentamiento ocurrido en Toledo, que dejó dos muertos. Con esta detención, se completa la captura de los hinchas implicados en el altercado que tuvo lugar en una vivienda de Toledo.
Avanza la investigación
Detuvieron al último hincha de Nacional prófugo del altercado en Toledo
La Justicia definirá este martes el futuro de los cuatro hinchas de Nacional que participaron del intento de robo de una bandera de Peñarol en Toledo, hecho que tuvo un trágico desenlace.