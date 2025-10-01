Nacional "preocupado" por la "falta de autocrítica" del Colegio de Árbitros

“Se analizó todo, se habló. Analizamos y vimos una serie de criterios y valoraciones que no compartimos. Vimos jugadas y escuchamos audios, el análisis de cada una, distintos puntos e imágenes de los dos partidos (contra Liverpool y Juventud). Hacen valoraciones diferentes a las que hacemos nosotros. No coincidimos en el análisis”, comentó, y dijo haber escuchado audios del VAR que “seguro van a publicar”. “Las valoraciones parten de eso”, agregó.

Sobre el pedido para que Esteban Ostojich no le arbitre más a Nacional, fue claro: “Hablamos de todo y de eso también. Tenemos valoraciones diferentes”. En ese sentido, recordó que cuando él integró el Colegio de Árbitros era habitual acceder a ese tipo de pedidos “cuando un juez había tenido un partido complicado con una institución”, ya fuera “para cuidar al club y al propio árbitro”.

Reconoció que “es muy posible” que Nacional, tras evaluar el tema en comisión directiva, solicite una reunión con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, porque “la superintendencia del Colegio de Árbitros la tiene el presidente de la AUF”.

Falta de autocrítica

El dirigente de Nacional, Alejandro Balbi, se refirió a los arbitrajes que consideran adversos ante Liverpool y Juventud y ratificó que seguramente se pedirá una reunión a Ignacio Alonso, presidente de AUF, ante “falta de autocrítica” del Colegio de Árbitros.