Deportes Nacional | Colegio de Árbitros |

No hay buenas sensaciones

Nacional "preocupado" por la "falta de autocrítica" del Colegio de Árbitros

Luego del encuentro con el Colegio de Árbitros, Nacional pedirá una reunión con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso.

Nacional le planteó al Colegio que Esteban Ostojich no le arbitre más en lo que resta del año.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Nacional sacudió el avispero en los últimos días, luego de sentirse perjudicado por los arbitrajes en las últimas dos fechas del Torneo Clausura, ante Liverpool y Juventud de Las Piedras respectivamente.

Este martes, cuatro integrantes de la comisión directiva de Nacional se reunieron con autoridades del Departamento de Arbitraje (Colegio de Árbitros) de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y el balance fue de “preocupación” en filas tricolores, según reconoció Raúl Giuria, uno de los presentes, en diálogo con el programa Hora 25 de Radio Oriental.

“Estamos preocupados porque para nosotros no fue satisfactoria. No escuchamos lo que pensábamos escuchar, pero vamos a seguir trabajando con esto. Informaremos a los compañeros de directiva y veremos cómo vamos a seguir”, dijo Giuria, secretario de la entidad tricolor, quien concurrió con el presidente albo, Ricardo Vairo; el vicepresidente, Flavio Perchman; y el directivo Alejandro Balbi.

“Se analizó todo, se habló. Analizamos y vimos una serie de criterios y valoraciones que no compartimos. Vimos jugadas y escuchamos audios, el análisis de cada una, distintos puntos e imágenes de los dos partidos (contra Liverpool y Juventud). Hacen valoraciones diferentes a las que hacemos nosotros. No coincidimos en el análisis”, comentó, y dijo haber escuchado audios del VAR que “seguro van a publicar”. “Las valoraciones parten de eso”, agregó.

Sobre el pedido para que Esteban Ostojich no le arbitre más a Nacional, fue claro: “Hablamos de todo y de eso también. Tenemos valoraciones diferentes”. En ese sentido, recordó que cuando él integró el Colegio de Árbitros era habitual acceder a ese tipo de pedidos “cuando un juez había tenido un partido complicado con una institución”, ya fuera “para cuidar al club y al propio árbitro”.

Reconoció que “es muy posible” que Nacional, tras evaluar el tema en comisión directiva, solicite una reunión con el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, porque “la superintendencia del Colegio de Árbitros la tiene el presidente de la AUF”.

Falta de autocrítica

El dirigente de Nacional, Alejandro Balbi, se refirió a los arbitrajes que consideran adversos ante Liverpool y Juventud y ratificó que seguramente se pedirá una reunión a Ignacio Alonso, presidente de AUF, ante “falta de autocrítica” del Colegio de Árbitros.

