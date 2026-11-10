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Deportes Nacional | Comisión Disciplinaria |

Nacional apeló fallo de la Comisión Disciplinaria tras incidentes ante Deportivo Maldonado

Enrique Campos dijo a Caras y Caretas que el argumento se basa en que el hecho fue individual y que se identificó al responsable de lanzar la petaca.

Nacional apeló fallo de la Comisión Disciplinaria.

Nacional apeló fallo de la Comisión Disciplinaria.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Enrique Campos, delegado del equipo tricolor, contó a Caras y Caretas que el argumento en el que se basaron para presentar esta apelación fue que entienden que se produjo un "hecho individual" y no colectivo. Además puntualizó en que Nacional identificó al responsable con "rapidez" y se lo trasladó a Fiscalía para que tomara acciones.

Campos puntualizó en que ante hechos de esta manera (individuales) la Comisión puede decidir no sancionar al club, que es lo que Nacional pretende que suceda.

Comparó este hecho con lo sucedido en 2025 en un partido ante Defensor Sporting dónde una persona fue apuñalada dentro del estadio. "Logré identificar al agresor y en ese momento la Comisión Disciplinaria lo tomó como un hecho individual" por lo que no hubo cierre de canchas.

"Lo sorprendente es el cambio de criterio tan abrupto de la comisión, sin justificación normativa ni de hechos", agregó.

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