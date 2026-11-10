En las últimas horas Nacional presentó una apelación contra el fallo recibido tras el partido ante Deportivo Maldonado dónde la Comisión Disciplinaria sancionó al equipo tricolor con dos partidos a puertas cerradas luego de que una petaca hiriera a un hincha fernandino.
Nacional apeló fallo de la Comisión Disciplinaria tras incidentes ante Deportivo Maldonado
Enrique Campos dijo a Caras y Caretas que el argumento se basa en que el hecho fue individual y que se identificó al responsable de lanzar la petaca.