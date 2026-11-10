Nacional sacó chapa, venció 2-1 a Deportivo Maldonado y selló su pase a semifinales

Nacional logró un sufrido pero valioso triunfo por 2-1 frente a Deportivo Maldonado en el Campus, resultado que le permitió sellar su pasaje a las semifinales de la Copa AUF Uruguay y mantener viva la ilusión en el certamen, además de mirar de reojo la Tabla Anual en su objetivo de pelear por puestos de copas internacionales. El encuentro dejó dos caras totalmente opuestas, con un dominio absoluto de los tricolores en la primera mitad y una reacción furiosa del elenco fernandino en el complemento que puso en predicamentos al equipo dirigido por Daniel Carreño.
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El desarrollo del primer tiempo fue netamente favorable a la visita. Los albos impusieron condiciones gracias a una sólida labor defensiva comandada por Sebastián Coates —quien se consolidó como la gran figura del encuentro al despejar todo peligro a lo largo de los noventa minutos—, bien complementado por el despliegue de Luciano Boggio atacando los espacios, la constancia de Lucas Rodríguez en la zona medular y una dupla de ataque conformada por Correa y Maxi Gómez que evidencia un entendimiento cada vez mayor en cada presentación. Pese a las buenas transiciones y a merecer una diferencia mayor, el marcador se mantuvo ajustado al descanso. Maxi Gómez fue el encargado de marcar la diferencia con un golazo en esa primera mitad.
El partido cambió en el complemento
La tónica cambió radicalmente en el segundo período, cuando el entrenador local, Di Noia, introdujo dos modificaciones apenas iniciado el complemento que revolucionaron el juego. Deportivo Maldonado se paró mucho más arriba y salió con ímpetu en busca de la igualdad. Aunque el Depor complicó a los tricolores —que se vieron partidos y limitados a pelotazos largos para Correa y Gómez ante el desgaste físico y la lesión de Lucas Rodríguez de gravedad aún por determinar—, la falta de precisión en los metros finales y las oportunas intervenciones del arquero Alexis Martín sostuvieron la ventaja parcial.
En medio de ese contexto adverso, las variantes tácticas dieron frutos inmediatos para Nacional. Con el ingreso de Maxi Silvera y Santiago Silva, el panorama ofensivo se revitalizó: apenas un minuto después de pisar la cancha, Silvera concretó una gran pared con Maxi Gómez y, tras una pisada para dejar por el camino a su marcador, definió de zurda por bajo para estampar el segundo tanto de la noche. Sin embargo, la tradicional "ley del ex" volvió a cumplirse cuando Cartagena descontó para el local a falta de tres minutos para el pitazo final, desatando un cierre de máxima tensión donde los tricolores defendieron el triunfo con uñas y dientes para asegurar la clasificación.
Carreño valoró el triunfo
Tras el encuentro, el director técnico Daniel Carreño analizó la victoria y el esfuerzo de sus dirigidos: "Merecimos algún gol más en el primer tiempo porque hicimos bien las transiciones y fuimos peligrosos cuando pasamos la mitad de la cancha. Teníamos muy claro el equipo que íbamos a enfrentar y cómo iba a darse el partido. El primer tiempo se dio tal cual y en el segundo sufrimos un poco de más". Asimismo, el estratega destacó la mentalidad del plantel: "El equipo juega con mucha intensidad y agresividad en ataque y en defensa; con mucha actitud. Defiende lo que conquista y estoy muy orgulloso de este equipo y de los jugadores. Nos falta entender algunos momentos y dónde tener el balón para no sufrir tanto en los últimos minutos".
Consultado sobre el trámite y las exigencias del calendario, Carreño agregó que no le incomoda ceder la iniciativa al rival: "A nadie le gusta bailar, pero los jugadores corren, se esmeran y hacen buenas coberturas. Sabíamos muy bien lo que iba a pasar. El rival ya ha demostrado de la manera que juega. No nos molestó que tuviera la pelota". Pensando en lo que viene, y a la espera de conocer a su próximo rival en semifinales —que saldrá del cruce entre Boston River y Montevideo City Torque—, el orientador cerró refiriéndose a la planificación general: "Vamos a jugar cada partido con el mejor equipo posible y trataremos de ganarlos todos [...] Es una lástima que castiguen a la gente. Los equipos que están luchando el campeonato están todos sin gente. No me voy a poner a criticar a la AUF porque la AUF puede criticar mi trabajo, y tendría sus razones. Pero es una lástima que castiguen a la gente. Nosotros vamos a jugar en nuestra cancha y tenemos que ganar y esperar".