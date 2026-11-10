Nacional sacó chapa, venció 2-1 a Deportivo Maldonado y selló su pase a semifinales

En medio de ese contexto adverso, las variantes tácticas dieron frutos inmediatos para Nacional. Con el ingreso de Maxi Silvera y Santiago Silva, el panorama ofensivo se revitalizó: apenas un minuto después de pisar la cancha, Silvera concretó una gran pared con Maxi Gómez y, tras una pisada para dejar por el camino a su marcador, definió de zurda por bajo para estampar el segundo tanto de la noche. Sin embargo, la tradicional "ley del ex" volvió a cumplirse cuando Cartagena descontó para el local a falta de tres minutos para el pitazo final, desatando un cierre de máxima tensión donde los tricolores defendieron el triunfo con uñas y dientes para asegurar la clasificación.

Carreño valoró el triunfo

Tras el encuentro, el director técnico Daniel Carreño analizó la victoria y el esfuerzo de sus dirigidos: "Merecimos algún gol más en el primer tiempo porque hicimos bien las transiciones y fuimos peligrosos cuando pasamos la mitad de la cancha. Teníamos muy claro el equipo que íbamos a enfrentar y cómo iba a darse el partido. El primer tiempo se dio tal cual y en el segundo sufrimos un poco de más". Asimismo, el estratega destacó la mentalidad del plantel: "El equipo juega con mucha intensidad y agresividad en ataque y en defensa; con mucha actitud. Defiende lo que conquista y estoy muy orgulloso de este equipo y de los jugadores. Nos falta entender algunos momentos y dónde tener el balón para no sufrir tanto en los últimos minutos".

Consultado sobre el trámite y las exigencias del calendario, Carreño agregó que no le incomoda ceder la iniciativa al rival: "A nadie le gusta bailar, pero los jugadores corren, se esmeran y hacen buenas coberturas. Sabíamos muy bien lo que iba a pasar. El rival ya ha demostrado de la manera que juega. No nos molestó que tuviera la pelota". Pensando en lo que viene, y a la espera de conocer a su próximo rival en semifinales —que saldrá del cruce entre Boston River y Montevideo City Torque—, el orientador cerró refiriéndose a la planificación general: "Vamos a jugar cada partido con el mejor equipo posible y trataremos de ganarlos todos [...] Es una lástima que castiguen a la gente. Los equipos que están luchando el campeonato están todos sin gente. No me voy a poner a criticar a la AUF porque la AUF puede criticar mi trabajo, y tendría sus razones. Pero es una lástima que castiguen a la gente. Nosotros vamos a jugar en nuestra cancha y tenemos que ganar y esperar".