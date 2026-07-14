Nacional: reflotan a Kike Olivera y aparecen los nombres de Fonseca y Malcorra

Al otro día de esas declaraciones, el vice presidente Flavio Perchman dijo que Nacional iba a seguir incorporando y que todavía le faltaban 3 o 4 futbolistas.

Luego del encuentro del sábado, algunos dirigentes se pudieron firmes en que el plantel necesita más altas para tratar de llegar al bicampeonato y para hacer una buena Sudamericana.

Por eso, Nacional sigue en el mercado de pases y trata de tener rápidamente algunas altas.

Nuevos nombres

Lo de Guido Mainero sigue trancado por Platense que pretende unos 800 mil dólares por la ficha del jugador. Mainero quiere venir a Nacional pero el calamar está trancado la negociación. A esta hora la negociación está caída.

En las últimas horas aparecieron nuevos nombres en Nacional. Nicolás Fonseca, volante mixto es una de las grandes cartas que pretende Perchman para este período. En este momento Fonseca es jugador del León de México y su ficha es del grupo Pachuca. Se está estudiando un préstamo y el jugador estaría de acuerdo en regresar a Uruguay para defender al tricolor.

Otro nombre es el de Sebastián Figueredo. El lateral derecho es jugador del Leganés y es muy factible que también sea cedido a préstamo para que tenga minutos. Figueredo actualmente tiene 24 años debutó en el 2022 en Montevideo Wanderers y hace un año milita en el futbol español. Sin embargo, Nacional está cubierto en ese puesto y hoy parece difícil.

Ignacio Malcorra también suena como posible alta en los tricolores. Su último equipo fue Independiente de Avellaneda. El jugador rescindirá contrato con el Rojo y quedara libre. Malcorra es un enganche interesante, pero tiene 38 años y eso hace dudar a la directiva que analiza el tema.

Finalmente, vuelve a estar arriba de la mesa el nombre de Enrique Kike Olivera. Perchman negocia con Gremio de Porto Alegre un préstamo del jugador. Olivera está cedido en Bahía pero Nacional está realizando gestiones directas con OTB Sports, la agencia que representa al extremo de 24 años y son optimistas en que la negociación pueda llegar a buen puerto.