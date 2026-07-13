Nacional mostró más de lo mismo y el volante que Perchman no "dejaría pasar ni loco"

Además, el vicepresidente tricolor hizo referencia al uruguayo Santiago Silva, otro de los volantes que interesa en Nacional. “Es un jugador que nos interesa y hace tiempo consultamos por él. Está en Huachipato de Chlie y fue campeón ahí hace dos temporadas. Era de Danubio. Desde siempre les gustó mucho a [Martín] Liguera y [Sebastián] Eguren. Es un volante mixto que tiene mucho recorrido, al estilo [Luciano] Boggio. Es buen jugador y lo queremos pasar ser parte del plantel”, mencionó.

Más de lo mismo

Empezó el segundo semestre con el reinicio del Torneo Intermedio y Nacional mostró más de lo mismo. El sábado empató en su vista a Jardines n del hipódromo 0 a 0 contra Danubio y volvió a dejar dos unidades en la Tabla Anual.

En un partido aburrido, feo de ver, con pocas situaciones de peligro, Nacional se mostró anunciado, predecible y sin sorpresas. Básicamente volvió a ser el mismo equipo de la primera parte del año.

Con algunos buenos minutos de Bruno Zuculini quien demostró algo diferente y se puede decir que fue el mejor de la cancha ante tanta mediocridad, pero con muy poca generación de fútbol en el medio, nunca pudo poner a Maxi Gómez en posición de gol.

Puede ser que uno después de pasar más de un mes sin fútbol, viendo el mundial pretendía otra cosas, pero para el hincha tricolor volvió a ser más de lo mismo. No supo aprovechar la pérdida de puntos de Deportivo Maldonado para acercarse a la punta de la Anual y quedó relegado en su zona del Intermedio.

De las altas, como ya dijimos, Zuculini el mejor. Alexis Martin, las pocas veces que se le exigió estuvo bien el costarricense Francisco Calvo que jugó primnro como lateral izquierdo y después como central, no desagrado.

Luego de finalizar el encuentro Jorge Bava analizó el empate en Jardines. "Sabor a poco. Veníamos a buscar la victoria. Hay cosas para corregir y poder acercarnos a ganar", comenzó diciendo el entrenador.

Sobre la salida de Agustín Dos Santos, Bava comentó: "Salió, no podíamos mantenerlo con un golpe en la cabeza, con pérdida de conocimiento. Cambió el partido, pero el equipo se las ingenió para tener situaciones, independientemente de la falta de Agustín".

Consultado sobre que le faltó a Nacional para ganar, Bava explicó lo siguiente: "Vamos a verlo ahora detenidamente. Creo que el equipo creó chances. Hay que ver en que fase del juego tenemos que ajustar para llegar al gol".