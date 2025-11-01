Ni con un jugador más por 20 minutos Nacional pudo contra Cerro y terminó empatando sin goles. El tricolor que jugó un muy mal primer tiempo, terminó llevándose por delante al albiceleste en el cierre del partido, pero no le alcanzó con el ímpetu para abrir el marcador.
Blanca impotencia
Nacional se fue silbado y dejó pasar su oportunidad en el debut de Jadson Viera
