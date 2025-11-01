Nacional se fue silbado y dejó pasar su oportunidad en el debut de Jadson Viera

Los cambios de Jadson Viera

La segunda parte cambió el partido. Jadson Viera metió la mano y aparecieron las oportunidades para ambos, aunque fue Nacional el que tuvo las mejores. El dominio tricolor se hizo más determinante a partir de la expulsión de Valenzuela a los 73 minutos, con mucho partido por delante todavía.

Parecía que la mesa quedaba tendida para Nacional, pero no. Fueron poco más de 20 minutos de juego con uno más, pero la falta de gol se hizo sentir y Nacional perdió su gran oportunidad.

El equipo se fue silbado una vez más y no pudo cerrar la Anual, como el fin de semana pasado, cuando Peirano era el entrenador.