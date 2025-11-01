Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Cerro

Blanca impotencia

Nacional se fue silbado y dejó pasar su oportunidad en el debut de Jadson Viera

Nacional no pudo con Cerro en el Centenario pese a jugar con un jugador más durante 20 minutos. La falta de gol se hizo sentir en el tricolor.

Por Redacción Caras y Caretas

Ni con un jugador más por 20 minutos Nacional pudo contra Cerro y terminó empatando sin goles. El tricolor que jugó un muy mal primer tiempo, terminó llevándose por delante al albiceleste en el cierre del partido, pero no le alcanzó con el ímpetu para abrir el marcador.

No pudo ser para Nacional que sabía que si ganaba conquistaba la Tabla Anual para meterse en la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025 y además, le metía presión a Peñarol en el Torneo Clausura ya que quedaba un solo punto cuando al Mirasol le van a quedar seis por jugar.

En la fecha 14 del Torneo Clausura y en el estreno de Jadson Viera como director técnico, Nacional jugó un pálido primer tiempo que terminó sin una sola chance clara de gol.

Los cambios de Jadson Viera

La segunda parte cambió el partido. Jadson Viera metió la mano y aparecieron las oportunidades para ambos, aunque fue Nacional el que tuvo las mejores. El dominio tricolor se hizo más determinante a partir de la expulsión de Valenzuela a los 73 minutos, con mucho partido por delante todavía.

Parecía que la mesa quedaba tendida para Nacional, pero no. Fueron poco más de 20 minutos de juego con uno más, pero la falta de gol se hizo sentir y Nacional perdió su gran oportunidad.

El equipo se fue silbado una vez más y no pudo cerrar la Anual, como el fin de semana pasado, cuando Peirano era el entrenador.

