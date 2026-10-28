Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Nacional |

el primer boleto

Juventud venció a Nacional de Florida y avanzó a cuartos de final de la Copa Uruguay

Emanuel Cecchini y Juan Manuel Bosseli marcaron los goles en el triunfo de Juventud de Las Piedras en Florida.

Juventud a cuartos de final de la Copa Uruguay.&nbsp;

Juventud a cuartos de final de la Copa Uruguay. 

 @JuventudUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Juventud de Las Piedras sacó el primer boleto para lo que serán los cuartos de final de la Copa Uruguay. El pedrense se hizo fuerte como visitante al derrotar por 2 a 0 a Nacional de Florida en el Estadio Campeones Olímpicos.

El encuentro se abrió en la primera mitad, cuando en el minuto 37, Agustín Alaniz ejecutó un tiro de esquina desde la derecha, la pelota cayó dentro del área dónde Emanuel Cecchini conectó de cabeza para marcar el primer gol del encuentro.

Ya en la segunda mitad, Juan Manuel Boselli ejecutó un gran tiro libre que se metió contra el palo izquierdo para sentenciar el encuentro. Ahora, Juventud aguarda por el ganador del partido entre Liverpool y Gladiador de Salto.

La actividad por la Copa Uruguay continuará este miércoles cuando desde las 20:30 en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, Porongo de Flores reciba a Deportivo Maldonado.

Temas

Te puede interesar