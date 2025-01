Nacional: Taramasco cuestionó campaña en su contra de audición partidaria

En este contexto, Taramasco no eludió referirse a las críticas recibidas desde ciertos sectores. “Sí hubo una campaña contra mí de la radio partidaria, pero tampoco me voy a poner a juzgar; es parte de esto”, afirmó. Asimismo, sugirió que se analicen las diferencias en los discursos a lo largo de los años: “Vale la pena escuchar ese mismo programa entre 2014 y 2022 y ver qué concepto tenían sobre mi persona. A partir del 2023 cambió algo; yo no cambié”.

Finalmente, Taramasco destacó su visión sobre la época reciente del club: “La campaña fue muy polarizada, enfocada en que había diferencias sustanciales hasta en administración, que para mí no es así. Me veía identificado con estos años de trabajo en Nacional y seis años de una misma conducción”.