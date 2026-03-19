En la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los uruguayos conocieron sus rivales para los torneos que comenzarán los primeros días de abril.
Todo listo
Sorteo de la Libertadores y Sudamericana: ¿Cuáles serán los rivales de los equipos uruguayos?
La actividad por la Libertadores y Sudamericana estará comenzando los primeros días de abril. La Conmebol dará los detalles en las próximas horas.