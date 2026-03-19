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Sorteo de la Libertadores y Sudamericana: ¿Cuáles serán los rivales de los equipos uruguayos?

La actividad por la Libertadores y Sudamericana estará comenzando los primeros días de abril. La Conmebol dará los detalles en las próximas horas.

Los uruguayos conocieron a sus rivales de la Libertaodres y Sudamericana.

Los uruguayos conocieron a sus rivales de la Libertaodres y Sudamericana.

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En la sede de la Conmebol, ubicada en la ciudad de Luque, Paraguay, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana. Los uruguayos conocieron sus rivales para los torneos que comenzarán los primeros días de abril.

En la Libertadores, Nacional integra el grupo junto a Universitario (Perú), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima (Colombia). Por el lado de Peñarol, el sorteo los llevó al grupo E junto a Corinthians (Brasil), Independiente Santa Fe (Colombia) y Platense (Argentina).

Por el lado de la Copa Sudamericana, Juventud de Las Piedras jugará en el Grupo B, donde se medirá ante Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú) y Academia Puerto Cabello (Venezuela), mientras que en el grupo C, Boston River se enfrentará a São Paulo (Brasil), Millonarios (Colombia) y O'Higgins (Chile). Finalmente, MC Torque salió sorteado en el grupo F junto a Grêmio (Brasil), Palestino (Chile) y Deportivo Riestra (Argentina).

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