Esta noche se sortea la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana

Este jueves desde las 20:00 horas en la sede de la Conmebol (Luque, Paraguay) se va a estar llevando a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos uruguayos conocerán esta noche, su camino en la fase de grupos de ambos torneos.
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Caras y Caretas Diario
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Peñarol y Nacional serán los representantes del fútbol uruguayo en la Copa Libertadores. Ambos integran el bombo 1 del sorteo, por lo que serán cabezas de serie y debutarán como visitantes.
En cuánto a la Copa Sudamericana, los equipos uruguayos que dirán presentes son MC Torque, Boston River y Juventud de Las Piedras. Ciudadanos y sastres se encuentran en el bombo 3 mientras que el pedrense estará en el bombo 4. No pueden compartir grupo entre ellos, y sea cuál sea el sorteo, los uruguayos serán locales en el primer partido.
Bombos de la Libertadores
Bombo 1
- Flamengo (Brasil)
- Palmeiras (Brasil)
- Boca Juniors (Argentina)
- Peñarol (Uruguay)
- Nacional (Uruguay)
- LDU Quito (Ecuador)
- Fluminense (Brasil)
- Independiente del Valle (Ecuador)
Bombo 2
- Libertad (Paraguay)
- Estudiantes de La Plata (Argentina)
- Cerro Porteño (Paraguay)
- Lanús (Argentina)
- Corinthians (Brasil)
- Bolívar (Bolivia)
- Cruzeiro (Brasil)
- Universitario (Perú)
Bombo 3
- Junior (Colombia)
- Universidad Católica (Chile)
- Rosario Central (Argentina)
- Independiente Santa Fe (Colombia)
- Coquimbo Unido (Chile)
- Always Ready (Bolivia)
- Deportivo La Guaira (Venezuela)
- Cusco (Perú)
Bombo 4
- Universidad Central (Venezuela)
- Platense (Argentina)
- Independiente Rivadavia (Argentina)
- Mirassol (Brasil)
- Barcelona (Ecuador)
- Deportes Tolima (Colombia)
- Sporting Cristal (Perú)
- Deportivo Independiente Medellín (Colombia)
Bombos de la Sudamericana
Bombo 1
- River Plate (Argentina)
- Atlético Mineiro (Brasil)
- São Paulo (Brasil)
- Racing (Argentina)
- Grêmio (Brasil)
- Olimpia (Paraguay)
- Santos (Brasil)
- América de Cali (Colombia)
Bombo 2
- San Lorenzo (Argentina)
- Red Bull Bragantino (Brasil)
- Palestino (Chile)
- Millonarios (Colombia)
- Caracas (Venezuela)
- Vasco Da Gama (Brasil),
- Cienciano (Perú)
- Tigre (Argentina)
Bombo 3
- Audax Italiano (Chile)
- Blooming (Bolivia)
- Academia Puerto Cabello (Venezuela)
- Boston River (Uruguay)
- Montevideo City Torque (Uruguay)
- Deportivo Cuenca (Ecuador)
- Independiente Petrolero (Bolivia)
- Macará (Ecuador)
Bombo 4
- Alianza Atlético (Perú)
- Barracas Central (Argentina)
- Deportivo Riestra (Argentina)
- Recoleta (Paraguay),
- Juventud (Uruguay)
- O'Higgins (Chile)
- Carabobo (Venezuela)
- Botafogo (Brasil)