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Deportes Nacional | Peñarol |

La hora de la verdad

Esta noche se sortea la fase de grupos de la Libertadores y Sudamericana

Peñarol y Nacional representarán a Uruguay en la Copa Libertadores, mientras que MC Torque, Boston River y Juventud jugarán Sudamericana.

Se sortea la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Se sortea la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.
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Este jueves desde las 20:00 horas en la sede de la Conmebol (Luque, Paraguay) se va a estar llevando a cabo el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los equipos uruguayos conocerán esta noche, su camino en la fase de grupos de ambos torneos.

Peñarol y Nacional serán los representantes del fútbol uruguayo en la Copa Libertadores. Ambos integran el bombo 1 del sorteo, por lo que serán cabezas de serie y debutarán como visitantes.

En cuánto a la Copa Sudamericana, los equipos uruguayos que dirán presentes son MC Torque, Boston River y Juventud de Las Piedras. Ciudadanos y sastres se encuentran en el bombo 3 mientras que el pedrense estará en el bombo 4. No pueden compartir grupo entre ellos, y sea cuál sea el sorteo, los uruguayos serán locales en el primer partido.

Bombos de la Libertadores

Bombo 1

  • Flamengo (Brasil)
  • Palmeiras (Brasil)
  • Boca Juniors (Argentina)
  • Peñarol (Uruguay)
  • Nacional (Uruguay)
  • LDU Quito (Ecuador)
  • Fluminense (Brasil)
  • Independiente del Valle (Ecuador)

Bombo 2

  • Libertad (Paraguay)
  • Estudiantes de La Plata (Argentina)
  • Cerro Porteño (Paraguay)
  • Lanús (Argentina)
  • Corinthians (Brasil)
  • Bolívar (Bolivia)
  • Cruzeiro (Brasil)
  • Universitario (Perú)

Bombo 3

  • Junior (Colombia)
  • Universidad Católica (Chile)
  • Rosario Central (Argentina)
  • Independiente Santa Fe (Colombia)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Always Ready (Bolivia)
  • Deportivo La Guaira (Venezuela)
  • Cusco (Perú)

Bombo 4

  • Universidad Central (Venezuela)
  • Platense (Argentina)
  • Independiente Rivadavia (Argentina)
  • Mirassol (Brasil)
  • Barcelona (Ecuador)
  • Deportes Tolima (Colombia)
  • Sporting Cristal (Perú)
  • Deportivo Independiente Medellín (Colombia)

Bombos de la Sudamericana

Bombo 1

  • River Plate (Argentina)
  • Atlético Mineiro (Brasil)
  • São Paulo (Brasil)
  • Racing (Argentina)
  • Grêmio (Brasil)
  • Olimpia (Paraguay)
  • Santos (Brasil)
  • América de Cali (Colombia)

Bombo 2

  • San Lorenzo (Argentina)
  • Red Bull Bragantino (Brasil)
  • Palestino (Chile)
  • Millonarios (Colombia)
  • Caracas (Venezuela)
  • Vasco Da Gama (Brasil),
  • Cienciano (Perú)
  • Tigre (Argentina)

Bombo 3

  • Audax Italiano (Chile)
  • Blooming (Bolivia)
  • Academia Puerto Cabello (Venezuela)
  • Boston River (Uruguay)
  • Montevideo City Torque (Uruguay)
  • Deportivo Cuenca (Ecuador)
  • Independiente Petrolero (Bolivia)
  • Macará (Ecuador)

Bombo 4

  • Alianza Atlético (Perú)
  • Barracas Central (Argentina)
  • Deportivo Riestra (Argentina)
  • Recoleta (Paraguay),
  • Juventud (Uruguay)
  • O'Higgins (Chile)
  • Carabobo (Venezuela)
  • Botafogo (Brasil)

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