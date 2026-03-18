Nacional: tres lesionados y un jugador suspendido se la ponen difícil a Jadson Viera

Pero Viera deberá pensar su estrategia para armar el ataque. La lesión de Silvera es la tercera en tres semanas. En el partido clásico se desgarró el capitán Sebastián Coates. A la semana siguiente en la derrota de los tricolores frente a Juventud, se lesionó el lateral Juan de Dios Pintado sufriendo una distensión muscular en el isquiotibial del muslo derecho y finalmente Maxi Silvera se terminó lesionando esta semana, aparentemente en un entrenamiento.

Para la defensa, Viera ya tiene solución, ingreso Rogel por el capitán. Para el lateral también tiene solución, ingreso Ancheta, ahora debe de pensar en el centrodelantero para enfrentar al violeta.

Precios de ópera para el Franzini

Otra vez Defensor Sporting pone precios de opera para los hinchas de Nacional el viernes en el Franzini. Los parciales tricolores que quieran ir al partido deberán desembolsar $1.150 los socios y $1.980 el público general.

¿A qué se debe este precio? Los violetas se comunicaron con dirigentes de Nacional y le solicitaron al club tricolor que se haga cargo de la mitad del costo del operativo. Obviamente Nacional, descartó automáticamente esa propuesta, ya que el gasto del operativo tiene que correr por el equipo local. Ante la negativa de Nacional, el equipo violeta puso los precios tan altos para solventar la seguiridad del partido.

Totalmente desacertada la decisión del equipo violeta en poner precios tan altos. Y si un equipo de Primera División, no se puede hacer cargo de un operativo por los altos costos, tendría que replantearse seguir en el círculo de privilegio de la primera división de nuestro país.