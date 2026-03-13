Nacional: Viera apuesta a la experiencia con Nico Lodeiro como abanderado

Obviamente el hincha quiere jugar bien, que el equipo muestre fútbol asociado y que exponga una buena estrategia, pero hoy lo importante es ganar. Y Jadson Viera lo sabe, y hará cambios para mejorar el rendimiento. Cambia nombres y sistema para enfrentar al bohemio.

Un once con experiencia

Viera apuesta con equipo con experiencia, con jugadores que puedan soportar la presión del Gran Parque Central. Para ello coloca futbolista como Nicolás Lodeiro, Maxi Silvera y Nicolás López entre otros

El equipo para enfrentar a Wanderers sería con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Agustín Rogel, Tomás Viera y Camilo Cándid; Mauricio Vera, Luciano Boggio y Nicolás Lodeiro, Nicolás López, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

Hoy este once más lo que entren desde el banco tienen que demostrar que están con el entrenador, que hay un buen ambiente en la Ciudad Deportiva de los Céspedes y que salen al campo a defender al cuerpo técnico.

Hoy en el Gran Parque Central se deciden más que tres puntos, se decide la continuidad de Viera y también de que lado están los jugadores.

Ganó la Sub-20

En otro orden, por la Copa Libertadores Sub-20, Nacional derrotó 2 a 1 a Liga de Quito en el segundo cotejo disputado por los albos. Los goles tricolores fueron convertidos por Mateo Soria a los 21 minutos y Juan García a los 23. Luego descontó Jarold Méndez a los 60. La llave es liderada por Santiago Wanderers de Chile con 6 puntos, Nacional está segundo con 3 unidades.

Ahora los tricolores enfrentarán a Belgrano de Córdoba el domingo a la hora 21, en el último partido de la serie.