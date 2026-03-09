Nacional atraviesa un momento de crisis que se acrecentó con la derrota ante Juventud de Las Piedras por la quinta fecha del Apertura. La continuidad de Jadson Viera pende de un hilo pese a que el presidente albo, Ricardo Vairo, respaldó su continuidad.
sigue en el cargo
Jadson Viera fue ratificado en Nacional pese a que el momento deportivo "no es el que queremos"
"Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante", sostuvo el presidente de Nacional, Ricardo Vairo.