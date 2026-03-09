Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Jadson Viera | Vairo

sigue en el cargo

Jadson Viera fue ratificado en Nacional pese a que el momento deportivo "no es el que queremos"

"Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante", sostuvo el presidente de Nacional, Ricardo Vairo.

Jadson Viera fue ratificado en Nacional.

 Gastón Britos / FocoUy
A la salida de la reunión con el Consejo Directivo, Vairo habló con los medios presentes en dónde destacó que la misma "no fue complicada" y que "cada uno expresó su posición con absoluto respeto".

Pese a que "el momento deportivo no es el que todo quisiéramos", tras haber hablado con Sebastián Eguren se determinó la continuidad de Jadson Viera al frente del plantel tricolor. "Voy a tener una charla con el cuerpo técnico y otra con los jugadores para analizar el tema y ver cómo se sale de este momento".

"Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante. No se está jugando como se debería jugar y los responsables somos todos", aseguró el presidente de Nacional.

¿Por qué continúa Viera?

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, reveló que se volcaron por continuar con Viera en base al "trabajo que se viene a lo largo de la semana" que se le suma a su vínculo con el plantel y que "pese a que no se ha visto en cancha, siempre le busca la vuelta para que la cosa mejore".

"No se están dando las cosas con toda la expectativa que teníamos después de haber arrancado la pretemporada y haber conformado todo lo que se nos pidió. Es un momento difícil. Sé de la ansiedad de la gente y que todo es más fácil con los cambios, pero acá hay un análisis que hay que hacer en varios aspectos", sentenció Vairo.

