Jadson Viera fue ratificado en Nacional pese a que el momento deportivo "no es el que queremos"

"Tenemos que tener la cabeza fría para analizar las cosas, pero con la rebeldía para sacarlas adelante. No se está jugando como se debería jugar y los responsables somos todos", aseguró el presidente de Nacional.

¿Por qué continúa Viera?

El presidente de Nacional, Ricardo Vairo, reveló que se volcaron por continuar con Viera en base al "trabajo que se viene a lo largo de la semana" que se le suma a su vínculo con el plantel y que "pese a que no se ha visto en cancha, siempre le busca la vuelta para que la cosa mejore".

"No se están dando las cosas con toda la expectativa que teníamos después de haber arrancado la pretemporada y haber conformado todo lo que se nos pidió. Es un momento difícil. Sé de la ansiedad de la gente y que todo es más fácil con los cambios, pero acá hay un análisis que hay que hacer en varios aspectos", sentenció Vairo.