Aguirre cambia el sistema y se la juega por un mediocampo combativo

El lateral izquierdo de 34 años será titular frente al Pionero ya que Aguirre no tendrá a Diego Laxalt, quien sufrió un desgarro en el encuentro del sábado contra Danubio y estará al menos 21 de al margen.

Con el regreso de Maxi Olivera, el carbonero volverá a la línea de cuatro defensores en la zaga luego de que el entrenador apelará ante los de maroñas a tres centrales y dos carrileros, algo que tuvo que cambiar rápidamente tras la lesión de Nahuel Herrera, quien deberá ser operado del hombro y será baja entre tres y cinco meses.

Cabe recordar que el capitán aurinegro sufrió un esguince de rodilla el miércoles 21 de enero en el encuentro amistoso frente a Colo Colo de Chile en el Estadio Centenario y recién volvió a tener minutos el domingo 1 de marzo en el clásico frente a Nacional por la cuarta fecha del Apertura.

Darias al banco de los suplentes

Y para este juego ante el Pionero, Diego Aguirre tendrá otro regreso que será el de Eduardo Darias, quien volverá a la convocatoria luego de haber superado un desgarro muscular producto de la inactividad que le generó la rotura de ligamentos cruzados que lo mantuvo al margen de casi toda la temporada 2025.

El volante de 28 años ya superó las fases de recuperación y es posible que pueda llegar a tener minutos después de haber aparecido por última vez en la primera fecha del Torneo Apertura jugando 32’ en el triunfo frente al Montevideo City Torque el 7 de febrero en el Estadio Campeón del Siglo.

Se trata de un jugador clave para Peñarol y sobre todo para Diego Aguirre ya que si bien su posición natural es volante, Darias puede jugar como extremo por cualquiera de las dos bandas como lo supo hacer durante varias partidos de una temporada 2024.

El once que perfila Aguirre para el sábado es con Washington Aguerre en el arco; Franco Escobar, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la zaga; Nicolás Fernández, Eric Remedi, Jesús Trindade y Gastón Togni, Leonardo Fernández y Matías Arezo.

Con cambio de sistema otra vez, Peñarol va en busca de retomar la senda de la victoria —viene de empatar con Danubio— para seguir en lo más alto.