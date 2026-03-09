Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Jadson Viera | Nacional | Juventud de Las Piedras

No levanta cabeza

Jadson Viera en la cuerda floja luego de la durísima derrota ante Juventud

Viera cambió medio equipo pero Nacional sigue sin jugar a nada. La directiva se reúne y define el futuro del entrenador.

Jadson Viera no encuentra el camino al frente de Nacional.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Por Gastón García

Nacional cayó ante los suplentes de Juventud de Las Piedras 3 a 1 y tocó fondo en el Parque Artigas. No hay funcionamiento, no hay juego en conjunto, y Jadson Viera no encuentra la forma y está en la cuerda floja. Este lunes habrá directiva y se decidirá el futuro del cuerpo técnico.

Otra vez 45 minutos desperdiciado, otra vez con errores en la concepción del equipo. Una pareja de centrales que nunca se entendió, como no se entiende el jugar continuamente con Mejía, a veces estando con la pelota en campo rival. Un doble 5 que nadie entendió y que se vio superado por los locales.

El Diente López trató de crear algo de juego pero terminó ofuscado y sacando una pelota de gol de Juventud en la línea. Este Nacional sorprende, pero no para bien, sorprende por la falta de juego colectivo.

En la reunión de directiva se tratarán dos temas: la continuidad o no del entrenador y también la filtración de un acta de la directiva pasada que salió a la luz por el periodista Eduardo Preve.

"El responsable máximo soy yo", dijo Viera

Sin conferencia de prensa, pero si con las palabras de Jadson a la TV, Jadson Viera analizó la derrota ante juventud. "No hemos encontrado ni el funcionamiento de lo que queremos nosotros. La autocrítica es fuerte. Con pocas llegadas nos hacen los goles. Como les dije a los jugadores: el responsable máximo soy yo en todo esto. Seguiremos intentando buscar variantes, sistemas y lo que sea. En la semana lo trabajamos mucho”, dijo el entrenador.

“Hay que vivir el momento. De repente no esperábamos que fuera tan pronto todo esto. Tenemos que seguir trabajando y me hago responsable. La crítica está y el momento no es el mejor. Tenemos que encontrar el mejor rendimiento de todos también y en esto voy a seguir trabajando, y acomodar algunas situaciones que nos están afectando”, aseguró.

“Los jugadores entregan todo. Me hago responsable, pero la crítica está y no estamos en nuestro mejor momento”, sentenció.

