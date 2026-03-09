Jadson Viera en la cuerda floja luego de la durísima derrota ante Juventud

En la reunión de directiva se tratarán dos temas: la continuidad o no del entrenador y también la filtración de un acta de la directiva pasada que salió a la luz por el periodista Eduardo Preve.

"El responsable máximo soy yo", dijo Viera

Sin conferencia de prensa, pero si con las palabras de Jadson a la TV, Jadson Viera analizó la derrota ante juventud. "No hemos encontrado ni el funcionamiento de lo que queremos nosotros. La autocrítica es fuerte. Con pocas llegadas nos hacen los goles. Como les dije a los jugadores: el responsable máximo soy yo en todo esto. Seguiremos intentando buscar variantes, sistemas y lo que sea. En la semana lo trabajamos mucho”, dijo el entrenador.

“Hay que vivir el momento. De repente no esperábamos que fuera tan pronto todo esto. Tenemos que seguir trabajando y me hago responsable. La crítica está y el momento no es el mejor. Tenemos que encontrar el mejor rendimiento de todos también y en esto voy a seguir trabajando, y acomodar algunas situaciones que nos están afectando”, aseguró.

“Los jugadores entregan todo. Me hago responsable, pero la crítica está y no estamos en nuestro mejor momento”, sentenció.