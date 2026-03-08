Nacional cayó 3 a 1 ante los suplentes de Juventud de Las Piedras

Con un equipo alternativo, Juventud de Las Piedras le ganó por 3 a 1 a Nacional, en un partido donde al bolso no le salió una bien. Los tricolores necesitaban ganar para quedar a tiro en la tabla de posiciones del Torneo Apertura, pero este resultado los aleja del sitial de privilegio.
Juventud, por su parte, necesitaba los puntos ya que este resultado le permite un poco de aire y la posibilidad de soñar en dejar el último lugar de la tabla. Hasta este partido los pedrenses estaban últimos con cuatro partidos jugados y un punto.
Alejo Cruz, Gonzalo Gómez y Mateo Izaguirre, convirieron los goles que le permiten a Juventud ir ganando en su casa, el Parque Artigas de Las Piedras. Para Nacional descontó Maximiliano Gómez.
JUVENTUD:
Nicolás Rossi, Ignacio Mujica, Sebastián Cáceres, Franco Risso, Renzo Rabino, Leonel Roldán, Emanuel Cecchini, Gonzalo Gómez, Mateo Izaguirre, Alejo Cruz y Fernando Mimbacas.
Director técnico: Sebastián Méndez.
Suplentes: Nicolás Routola, Federico Barrandeguy, Patricio Pernicone, Emanuel Más, Facundo Pérez, Rodrigo Chagas, Juan Boselli, Marcelo Pérez, Agustín Alaniz y Bruno Larregui.
NACIONAL:
Luis Mejía, Juan De Dios Pintado, Agustín Rogel, Paolo Calione, Camilo Cándido, Mauricio Vera, Agustín Dos Santos, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Guillermo López y Maximiliano Gómez.
Director técnico: Jadson Viera.
Suplentes: Ignacio Suárez, Tomás Viera, Emiliano Ancheta, Federico Bais, Luciano Boggio, Lucas Rodríguez, Exequiel Mereles, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera y Gonzalo Carneiro.
Juez: Javier Burgos, asistido por Carlos Barreiro y Javier Irazoqui. Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Antonio García y Richard Trinidad.
Cancha: Parque Artigas de Las Piedras.