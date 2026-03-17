Nacional: Viera define quien acompaña a Silvera en lugar del suspendido Gómez

Nacional ya prepara el partido ante Defensor Sporting del próximo viernes por la séptima fecha del Torneo Apertura y el técnico Jadson Viera comienza a delinear la oncena que visitará a los violetas.
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Caras y Caretas Diario
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La Comisión Disciplinaria de la AUF sancionó a Maximiliano Gómez con 2 partidos de suspensión tras la roja ante Wanderers por lo cual ahí tendrá una baja más que importante. Maximiliano Silvera viene de anotar ante los bohemios por lo cual será número puesto y se abre la chance para otro futbolista de ofensiva. Gonzalo Carneiro sería el que cuente con mejores posibilidades.
Si bien Carneiro en lo que va de la temporada solo fue titular en el clásico de la Supercopa y no completó los 90 minutos tras ser expulsado por doble amarilla, es un jugador que cuenta con la total confianza del entrenador.
Pero mientras Viera define quién acompañará a Silvera, le llegaron buenas noticias. Emiliano Ancheta está confirmado y recuperado de su molestia muscular y esto hace que el lateral derecho repita titularidad, sabiendo que Juan de Dios Pintado debe de permanecer al menos 15 días más fuera de las canchas.
Este lunes Nacional fue notificado que Luis Mejía estará citado para la próxima fecha FIFA con la selección de Panamá. Mejía jugará este viernes frente a Defensor Sporting y luego viajará y se perderá dos partidos del Torneo Apertura, frente a Cerro Largo en el Gran Parque Central y ante Montevideo City en el estadio Charrúa.
Nacional sigue buscando otro arquero y esperando la respuesta de Oscar Ustari, el ex golero de Ínter de Miami y de Liverpool de nuestro país. El experimentado jugador había perdió unos días para tomar la decisión, pero todavía no se definió.
Sebastián Eguren gerente de Nacional, ya mantuvo charlas y esta esperando una respuesta del golero de 39 años.
Renovó Tomás Viera
Nacional anunció la renovación de contrato del juvenil Tomás Viera, quien el pasado viernes jugó su primer partido como titular en el equipo tricolor y actualmente es uno de los cuatro zagueros del plantel (junto al lesionado Sebastián Coates, Agustín Rogel y Paolo Calione).
El zaguero zurdo, oriundo de Rosario (Colonia) y formado en el club, extendió este lunes su vínculo hasta el 31 de diciembre con la institución, en la que debutó oficialmente ante Danubio el 12 de octubre del año pasado por el torneo Clausura.
Viera, generación 2006 y que este miércoles cumple 20 años, jugó un total de siete encuentros con el primer equipo de Nacional (contabilizando amistosos). El del pasado viernes ante Wanderers fue especial ya que lo hizo como titular por primera vez y disputó los 90 minutos.