"El que no salta es un traidor", gorros y posteos contra Silvera

El hecho de que el atacante se cruzara de vereda de una temporada a otra provocó el enojo de los jugadores mirasoles, que en las últimas semanas lo hicieron notar públicamente. Desde un posteo de Emanuel Gularte hasta declaraciones de Maxi Olivera, el plantel le hizo sentir su enfado al delantero.

Silvera, que fue a saludar a Diego Aguirre antes del comienzo del clásico de este domingo, hizo su debut oficial en Nacional entrando a los 63 minutos. Con poco tiempo en cancha, se cruzó con Eric Remedi, que lo buscó previamente con la intención de hacerlo entrar (con un empujón y un leve golpe en la espalda). Luego, intercambió algún entredicho con otros jugadores.

El primer partido clásico del atacante en los tricolores no terminó de ser positivo, ya que malogró una chance clarísima de gol cuando se tomó un tiempo de más para definir dentro del área y anotar el 1-0 parcial. Su control de pecho le permitió a los rivales llegar a cerrar y evitar el gol.

Todos los mensajes para Silvera

Tras la consagración, los futbolistas de Peñarol se colocaron un gorro piluso amarillo con la frase “200 veces más grandes”, aquella que posteó el propio Silvera luego de anotarle a Nacional en la goleada clásica 3-0 a favor de los aurinegros por el Clausura pasado.

Por si fuera poco, al momento de levantar la copa, la hinchada comenzó a cantar “el que no salta es un traidor” y a ese cántico se sumaron algunos de los jugadores del plantel, alternando esa referencia a Silvera con el clásico “dale campeón”.

Las chicanas siguieron en redes. Luego de que Nacional celebrara el Uruguayo con la irónica frase “está largo diciembre”, Peñarol no evitó responder tras la coronación: “Una vida a la sombra del más grande. Eso es largo”, escribió el club aurinegro en redes, y publicó una gráfica que mostraba tres barras: diciembre (gris, la más pequeña), empates (amarilla, mediana) y Peñarol (la de tamaño superior, con el texto “larga es esta”).

Peñarol, que se metió en la final de esta Supercopa tras ganar el Intermedio del año pasado (con Silvera en el plantel), siguió celebrando en redes y escribió: “No queríamos dejar a nadie afuera”, acompañado de una foto del atacante.