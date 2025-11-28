Nacional: Viera pone toda la carne en el asador en el clásico

Viera planteara un 4-3-1-2 para enfrentar a Peñarol. Los cambios que introduce para este segundo clásico es la inclusión de Maximiliano Gómez y el Diente Nicolás López. Salen del equipo, el nigeriano Christian Ebere y Juan Cruz de los Santos.

Pasando en limpio, el once titular de Nacional sería con Luis Mejía; Emiliano Ancehta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero. Luciano Boggio, Christian Oliva y Lucas Rodríguez; Nicolás López, Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro.

Mayor poder ofensivo

Con el triplete ofensivo lo que intenta Viera, es meter una presión alta, gana centímetros y seguramente busque entrarle a Peñarol por el medio de su defensa. Sabemos que Carneiro es un jugador de un "clásico". No solo porque ya le ha hecho goles a Peñarol, sino por la entrega y sin lugar a dudas por el recaudo que tiene el equipo rival a la hora de que Carneiro este en cancha.

De Gómez y López ya sabemos lo que da esa dupla. El Diente lleva anotados 24 goles y Maxi 9 por lo cual el entrenador buscará el olfato goleador de ambos delanteros.

Con un Gran Parque Central que va ser una caldera, con entradas agotadas hace más de una semana, con un ambiente hermoso para los jugadores, los hinchas también jugarán su partido.

Son los últimos 90 minutos o 120 si persiste el empate. Pero este domingo es a todo o nada. Nadie puede dejar nada liberado al azar. Este domingo no importa quien hizo más puntos o quien ganó más torneos cortos. Este domingo se determina quien es el nuevo Campeón Uruguayo.