Nacional y Peñarol van definiendo los equipos para el clásico

Actualmente están segundos a cinco puntos de los carboneros en la tabla Anual, mientras que tienen la misma cantidad de puntos que el aurinegro en el Clausura, 11, dos por debajo del líder Danubio

Esto hace que el duelo cobre en emotividad ya que puede ser el empujón final para ir a pelear por el título local, el gran objetivo de la temporada.

En cuanto al once, es un hecho que Diego Polenta y Gabriel Báez, que no jugaron por precaución ante Progreso la fecha pasada al tener cuatro amarillas, volverán al once titular.

El equipo de Lasarte para este domingo sería con: Luis Mejía, Leandro Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta y Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Christian Oliva, Alexis Castro; Antonio Galeano, Nicolás López y Rodrigo Bentancourt.

Exequiel Mereles que salió sentido ante los gauchos, es poco probable que este a la orden, el que sí estará es Mauricio Pereyra que será una buena carta de recambio.

Los once de Peñarol

Los aurinegros llegarán al choque tras empatar sin goles con Racing el pasado lunes, un duelo donde utilizó un equipo mayormente alternativo.

Esa pérdida de dos unidades hizo que los tricolores descontaran y ahora estén cinco por detrás en la Anual. En el Clausura Peñarol está igual que Nacional a dos puntos de Danubio.

Los mirasoles llevan seis cotejos sin perder, pero llegaran a este duelo tras empatar con Flamengo (resultado que le dio la clasificación a semifinales de la Libertadores) y el mencionado 0-0 con los de Sayago.

Las novedades pasan por las ausencias confirmadas de Jaime Báez y Damián Suárez, ambos desgarrados. La ausencia de Báez le permitiría a Gastón Ramírez meterse en el once inicial, pasando Eduardo Darias a la banda izquierda.

El once de Aguirre para el clásico sería con Washington Aguerre; Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez, Maximiliano Olivera, Damián García, Gastón Ramírez; Eduardo Darías, Leonardo Fernández, Javier Cabrera; Maximiliano Silvera.

Los árbitros

El árbitro del partido será Leodán González, acompañado desde las bandas por Agustín Berisso y Marcelo Alonso, mientras que como cuarto actuará Leandro Lasso. El VAR estará a cargo de Christian Ferreyra, Diego Dunajec y Nicolás Tarán.