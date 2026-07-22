Tigre emitió un comunicado repudiando los "lamentables" incidentes en Ruta 1

Un herido que vuelve a Argentina

Durante los incidentes, un hincha de Tigre recibió un impacto de bala y tuvo que ser atendido por personal médico y trasladado a un hospital. "Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución", informaron desde el club.

Finalmente, Tigre anunció que en la mañana de este miércoles "la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud".