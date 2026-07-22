Tigre emitió un comunicado repudiando los "lamentables" incidentes en Ruta 1

Luego de los incidentes que se produjeron en la Ruta 1 en dónde uno de los ómnibus que transportaba hinchas de Tigre fue baleado tras la goleada ante Nacional por la Copa Sudamericana, el club argentino emitió un comunicado repudiando estas acciones.
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"Frente a estos lamentables acontecimientos, la institución dispuso las acciones de contingencia correspondientes para garantizar la seguridad de los socios", comunicó el club. Además, confirmó que en las primeras horas de este miércoles, los hinchas arribaron a Buenos Aires.
"Desde nuestra institución repudiamos estos hechos y condenamos de manera absoluta cualquier manifestación de violencia. El fútbol debe ser una fiesta y bajo ninguna circunstancia debemos aceptar que se ponga en riesgo la integridad física de nuestra gente", agregaron.
Un herido que vuelve a Argentina
Durante los incidentes, un hincha de Tigre recibió un impacto de bala y tuvo que ser atendido por personal médico y trasladado a un hospital. "Luego de recibir el tratamiento correspondiente, permaneció hospedado en el hotel donde se alojó la delegación del Club, acompañado en todo momento por dirigentes de la institución y en permanente contacto con el cuerpo médico, que realizó el seguimiento de su evolución", informaron desde el club.
Finalmente, Tigre anunció que en la mañana de este miércoles "la institución gestionó su traslado de regreso a Buenos Aires, tras constatarse una evolución favorable de su estado de salud".