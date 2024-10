Victor Ikpeba, ex futbolista de la selección nigeriana que participó del viaje, sostuvo que "si la CAF hace su trabajo, Libia debería ser expulsada del fútbol internacional. Es un país de alto riesgo y nos preguntamos quién ha aprobado que juegue sus encuentros en su propio territorio. Jugué con las Super Águilas 10 años y nunca vi lo que he visto estas últimas horas. Los jugadores aquí no están seguros. Nos encerraron en un aeropuerto abandonado como a rehenes".