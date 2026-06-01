Niños podrán despedir a la Selección Uruguaya en dos actividades gratuitas: ¿Cómo participar?

Desde la organización señalaron que el acceso será totalmente gratuito, aunque la capacidad será limitada. Pueden acceder a través de AUFTickets.

Una despedida diferente antes del Mundial 2026

El objetivo es que los niños tengan la oportunidad de sentirse parte de la fiesta celeste y acompañar simbólicamente al equipo en la recta final antes del torneo.

La propuesta también busca fortalecer el vínculo entre la selección y las nuevas generaciones de aficionados, promoviendo valores como el trabajo en equipo, el esfuerzo, la disciplina y el sentido de pertenencia que históricamente han caracterizado al fútbol uruguayo.

Expectativa entre las familias

El anuncio generó interés inmediato entre padres y niños, especialmente por tratarse de actividades gratuitas en un contexto en el que los eventos vinculados a la selección suelen convocar a miles de personas.

Con el Mundial cada vez más cerca, estas jornadas se perfilan como una oportunidad excepcional para que los más jóvenes vivan de cerca la emoción de la despedida de la Celeste. Para muchos, será una ocasión única para compartir la ilusión mundialista y sentirse parte del camino que emprenderá Uruguay en busca de un nuevo capítulo en su historia futbolística.