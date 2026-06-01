La Selección Uruguaya se prepara para emprender viaje rumbo al Mundial, pero antes de partir protagonizará dos actividades especiales que prometen convertirse en una experiencia inolvidable para los más pequeños. Se trata de jornadas gratuitas abiertas a niños, aunque con cupos limitados, que permitirán vivir de cerca el ambiente celeste en los días previos a la gran competencia.
Con cupos limitados
Niños podrán despedir a la Selección Uruguaya en dos actividades gratuitas: ¿Cómo participar?
La despedida de la Selección Uruguaya antes del Mundial incluirá dos actividades abiertas y gratuitas para niños en dos localidades.