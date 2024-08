No hay avances para que el Diente López llegue a Nacional

Nacional trabaja fuertemente para lograr nuevas incorporaciones fundamentalmente en ofensiva y la gran ilusión para el tricolor es el retorno de Nicolás "Diente" López. Sin embargo, la situación no está fácil y a 48 horas de que se presente la lista con las 5 modificaciones para la Copa Libertadores, en las últimas horas no hubo avances para que López llegue a Nacional. Así lo reconocen las tres partes; los dos clubes y el propio jugador. Desde el viernes, no hubo ningún acercamiento que haga pensar que está a punto de cerrarse la negociación. Nacional marcó plazos. Por ejemplo el entrenador Martín Lasarte lo esperaba entre jueves y viernes en Montevideo para que tenga cuatro o cinco entrenamientos antes del duelo ante San Pablo. Esta posibilidad se diluye con el paso de las horas.