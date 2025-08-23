Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Nacional | Otero |

Clausura

Nacional en partido de alto riesgo recibe este sábado a Boston River

Otero, Mereles, Carneiro y Nicolás Rodríguez quedarían fuera de la convocatoria. Millán por Calione la única variante en Nacional.

Con la necesidad de sumar de a tres para seguir peleando por el Campeonato Uruguayo, Nacional tendrá este sábado un partido de alto riesgo, cuando reciba desde la hora 18 a Boston River en el Gran Parque Central, donde jugará el tercero de los cuatro partidos sin público que tiene que cumplir por sanción.

El tricolor buscará un triunfo que le permita seguir primero y tranquilo en la Tabla Anual, meterle presión a Peñarol para el domingo y seguir a la expectativa en el Torneo Clausura.

Para este encuentro, el entrenador, Pablo Peirano, dejó afuera de la convocatoria a jugadores que venían siendo titulares como Rómulo Otero y Exequiel Mereles, mientras que no podrá contar con Gonzalo Carneiro ni Nicolás Rodríguez por molestias físicas.

Por otro lado, Bruno Arady y Mauricio Pereyra retornarán a la citación. Otro que seguramente pegue la vuelta y esté en el banco de suplentes es Yonatan Rodríguez.

En cuanto a la oncena titular, habrá una sola variante con relación al triunfo ante Progreso: el ingreso de Julián Millán, que cumplió su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y suplantará a Paolo Calione.

Nacional jugará con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; y Maximiliano Gómez.

Boston River un rival peligroso

Nacional tendrá enfrente uno de los rivales más complicados del torneo. Boston River llega al partido ante el tricolor luego de superar a Peñarol en Florida por 2 a 1 y quiere seguir dando batalla.

El probable once de los dirigidos por Jadson Viera sería con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Gerónimo Bortagaray, Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Mauricio Vera, Agustín Amado, Agustín Albarracín; Guillermo López; y Felipe Avenatti.

Arbitrará Hernán Heras, acompañado en las bandas por Mathías Muniz y Matías Rodríguez, y Kevin Fontes como cuarto. Antonio García junto a Martín Soppi estarán en el VAR.

