Nacional en partido de alto riesgo recibe este sábado a Boston River

Para este encuentro, el entrenador, Pablo Peirano, dejó afuera de la convocatoria a jugadores que venían siendo titulares como Rómulo Otero y Exequiel Mereles, mientras que no podrá contar con Gonzalo Carneiro ni Nicolás Rodríguez por molestias físicas.

Por otro lado, Bruno Arady y Mauricio Pereyra retornarán a la citación. Otro que seguramente pegue la vuelta y esté en el banco de suplentes es Yonatan Rodríguez.

En cuanto a la oncena titular, habrá una sola variante con relación al triunfo ante Progreso: el ingreso de Julián Millán, que cumplió su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y suplantará a Paolo Calione.

Nacional jugará con Luis Mejía; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Juan Pablo Patiño; Christian Oliva, Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás López, Juan Cruz de los Santos; y Maximiliano Gómez.

Boston River un rival peligroso

Nacional tendrá enfrente uno de los rivales más complicados del torneo. Boston River llega al partido ante el tricolor luego de superar a Peñarol en Florida por 2 a 1 y quiere seguir dando batalla.

El probable once de los dirigidos por Jadson Viera sería con Bruno Antúnez; Juan Acosta, Mateo Rivero, Gerónimo Bortagaray, Fredy Martínez; Baltasar Barcia, Mauricio Vera, Agustín Amado, Agustín Albarracín; Guillermo López; y Felipe Avenatti.

Arbitrará Hernán Heras, acompañado en las bandas por Mathías Muniz y Matías Rodríguez, y Kevin Fontes como cuarto. Antonio García junto a Martín Soppi estarán en el VAR.